Doğu Akdeniz’de yaşanan güncel gelişmeler uluslararası konferansta ele alınacak

Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu bünyesindeki Türk Tarih Kurumu ve Bahçeşehir Kıbrıs Üniversitesi iş birliğiyle 18-19 Kasım tarihlerinde Girne’de “Değişen Dünya Düzeni: Doğu Akdeniz’de Mavi Savaşlar Uluslararası Konferansı” düzenlenecek.

Türkiye ve KKTC’nin yanı sıra Rusya, ABD, Pakistan, Endonezya ve Suriye’nin de aralarında bulunduğu çok sayıda ülkeden tarihçi, siyaset bilimci ve gazeteciyi bir araya getirecek olan etkinlikte, enerji güvenliği başta olmak üzere Doğu Akdeniz’de yaşanan güncel sorunlar ve bu sorunların tarihî arka planı konuşulacak. Doğu Akdeniz’in jeopolitiğinde yaşanan değişimin ve farklı ülkelerin bu bölgede yürüttüğü faaliyetlerin ele alınacağı etkinlikte, bölgede yaşanan güç savaşları ve ülkelerin bu bölgeye yönelik stratejilerinin dönüşümü irdelenecek. Değişen küresel düzende Türkiye’nin Doğu Akdeniz’deki rolün de tartışılacağı etkinlikte, Türkiye ve KKTC’nin Doğu Akdeniz’deki faaliyetlerine ve uluslararası hukuktan doğan haklarına ışık tutulacak.

Koç Üniversitesi Denizcilik Forumu, Millî Savunma Üniversitesi Deniz Harp Enstitüsü ve Mersin Deniz Ticareti Odasının da destek verdiği konferans, ilgililerin katılımına açık olacak.

