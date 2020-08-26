HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Dünya
  4. Doğu Akdeniz'de Yunanistan, Kıbrıs, Fransa ve İtalya'dan ortak tatbikat

Doğu Akdeniz'de Yunanistan, Kıbrıs, Fransa ve İtalya'dan ortak tatbikat

26.08.2020 13:14 | Son Güncelleme

Yunanistan, Fransa, İtalya ve Kıbrıs Cumhuriyeti Doğu Akdeniz'de ortak askeri tatbikat gerçekleştiriyor.

Doğu Akdeniz'de Yunanistan, Kıbrıs, Fransa ve İtalya'dan ortak tatbikat

Kıbrıs ve Girit adalarının güneyinde bugün başlayan tatbikatlar üç gün sürecek.Yunanistan, Fransa, İtalya ve Kıbrıs Cumhuriyeti; Ankara-Atina arasında gerilimin tırmandığı bir dönemde Doğu Akdeniz'de ortak askeri tatbikat düzenliyor.

Yunanistan Savunma Bakanlığı, Kıbrıs ve Girit adalarının güneyindeki tatbikatların üç gün süreceğini belirtti.

Bakanlığın açıklamasında, "Doğu Akdeniz'deki tansiyon ve istikrarsızlığın, deniz alanlarıyla ilgili konulara ilişkin anlaşmazlıkları artırdığı" ifade edildi.

Ortak tatbikatla ilgili Fransa'dan da açıklama geldi. Fransa Silahlı Kuvvetler Bakanlığı, 26-28 Ağustos tarihleri arasındaki tatbikatlara helikopter destekli bir fırkateyn ve üç Rafale jetiyle katılacağını duyurdu.

"Birilerinin hırsları için oyun alanı olmamalı"

Fransa Savunma Bakanı Florence Parly, ortak tatbikat konusunda Twitter'dan yaptığı açıklamada, "Doğu Akdeniz bir gerginlik bölgesine dönüştü" ifadesini kullanarak uluslararası hukuka saygı gösterilmesi gerektiğini belirtti.

"Mesajımız basit: Öncelik diyalog, işbirliği ve diplomasi olmalı. Böylece Doğu Akdeniz bir istikrar ve uluslararası hukuka saygı bölgesi hâline gelir" diyen Parly, Doğu Akdeniz için "Birilerinin hırsları için oyun alanı olmamalı. O bir ortak değer" ifadesini kullandı.

Doğu Akdeniz'de tansiyon, bölgedeki doğalgaz kaynakları nedeniyle uzun süredir yüksek. Türkiye'nin 10 Ağustos'ta Oruç Reis sismik araştırma gemisini savaş gemileri eşliğinde Kıbrıs açıklarına göndermesi, özellikle Ankara-Atina arasındaki gerilimin daha da artmasına neden olmuştu.

İki ülke arasındaki gerginliğin düşürülmesi için Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas , dün önce Atina ardından da Ankara'da temaslarda bulundu. Hem Ankara hem de Atina, Maas'a birbirleriyle diyaloğa hazır olduklarını belirtti.

Doğu Akdeniz'deki gerilim, AB dışişleri bakanlarının Perşembe ve Cuma günü Berlin'de yapacağı toplantılarda da gündeme gelecek.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan bugün yaptığı açıklamada, Türkiye'nin Akdeniz'de de Ege'de de Karadeniz'de de hakkı olanı alacağını söyledi. "Biz nasıl kimsenin toprağına, egemenliğine, çıkarına göz dikmiyorsak, kendimize ait olanlardan da asla taviz vermeyeceğiz" diyen Erdoğan, "Bedel ödeme pahasına karşımıza çıkmak isteyen, buyursun gelsin. Yoksa çekilsinler önümüzden" ifadesini kullandı.

DW,AFP,rtr/CÖ,HT

© Deutsche Welle Türkçe

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNER Kayınvalidesi Sinem Kobal'a iyi bakıyor! Kayınvalidesi Sinem Kobal'a iyi bakıyor!
Fransa duyurdu: Tansiyonu yükseltecek tatbikat!Fransa duyurdu: Tansiyonu yükseltecek tatbikat!
Açıköğretim lisesi diplomaları ne zaman verilecek?Açıköğretim lisesi diplomaları ne zaman verilecek?
En Çok Okunan Haberler
İlginizi Çekebilir
57 yaşına kadar cinsel ilişkiye girmeyen 67 yaşındaki kadın şimdi swinger partilerinden çıkmıyor
57 yaşına kadar cinsel ilişkiye girmeyen 67 yaşındaki kadın şimdi swinger partilerinden çıkmıyor
Yunanistan'dan flaş 'Türkiye sınırı' kararı!
Yunanistan'dan flaş 'Türkiye sınırı' kararı!
'16 yaşındaki kız 30 erkeğin toplu tecavüzüne uğradı'
'16 yaşındaki kız 30 erkeğin toplu tecavüzüne uğradı'
Sinema salonunda cinsel ilişkiye girdiler! Kameralar böyle görüntüledi
Sinema salonunda cinsel ilişkiye girdiler! Kameralar böyle görüntüledi
Buz Devri’nden kalma yavru köpeğin midesinden gergedan çıktı
Buz Devri’nden kalma yavru köpeğin midesinden gergedan çıktı
Diğer Haberler
ABD'de Jacob Blake protestolarında kanlı gün! 2 kişi öldürüldü
ABD'de kanlı gün! 2 kişi öldürüldü
Hindistan'da sanal mezuniyet töreni: Diplomalar avatarlara verildi
Hindistan'da sanal mezuniyet töreni!
İlk koronavirüs aşısının yapıldığı Jennifer Haller aşının etkilerini anlattı
İlk korona aşısının yapıldığı Jennifer Haller'dan haber var!
Fransa duyurdu: Tansiyonu yükseltecek tatbikat!
Fransa duyurdu: Tansiyonu yükseltecek tatbikat!
Fransa'daki üstsüz güneşlenme tartışmasına bakan da katıldı!
Fransa'daki üstsüz güneşlenme tartışmasına bakan da katıldı!
"Antarktika'da yaşamın ilk yapıtaşları bulundu"
Antarktika'da yaşamın ilk yapıtaşları bulundu
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.