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"Doğu Akdeniz'deki çalışmalar milletimiz için önemli"

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.08.2019 16:07 | Son Güncelleme

KKTC Başbakanı Ersin Tatar: - "(Doğu Akdeniz'deki gelişmeler) Türk hükümetiyle birlikte, mavi vatan dediğimiz Doğu Akdeniz'deki hak ve çıkarlarımızın korunması konusunda verdiğimiz mücadele milletimiz ve ulusumuz için fevkalade önemlidir"

MERSİN (AA) - Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Başbakanı Ersin Tatar, "Türk hükümetiyle birlikte, mavi vatan dediğimiz Doğu Akdeniz'deki hak ve çıkarlarımızın korunması konusunda verdiğimiz mücadele milletimiz ve ulusumuz için fevkalade önemlidir." dedi.

Tatar, Mersin'deki programı kapsamında Erdemli Belediye Başkanı Mükerrem Tollu'yu makamında ziyaret etti.

Kıbrıs gazileri tarafından karşılanan Tatar, gazilerle tek tek selamlaşarak, hatıra fotoğrafı çektirdi.

Tatar, konuşmasında son gelinen aşamada KKTC'nin ne kadar önemli bir devlet olduğunun ortaya çıktığını belirterek, "Şu anda Doğu Akdeniz'de, hidrokarbon, petrol ve gaz savaşları veya çatışmaları yaşanmaktadır. Ne mutlu bize ki Türkiye Cumhuriyeti, ana vatan, gerçekten oralarda çok iddialı. Türk hükümetinin kararlılığıyla sondaj çalışmaları yapılıyor." diye konuştu.

Türkiye'nin ve KKTC'nin, Türk halkının hak ve menfaatlerini korumak için çalıştığını ifade eden Tatar, "KKTC'nin, Türk hükümetiyle birlikte, mavi vatan dediğimiz Doğu Akdeniz'deki hak ve çıkarlarımızın korunmasında verdiğimiz mücadele milletimiz ve ulusumuz için fevkalade önemlidir. 1974'teki Barış Harekatı, bu coğrafyadaki, dünyadaki Türk milleti için fevkalade harekattır. 45 yıl sonra bunu görüyoruz." dedi.

Tatar, KKTC'yi geliştirmek ve kalkındırmak için çalıştıklarını vurgulayarak, Türkiye ve Türk halkı ile de her türlü bağın daha da yoğunlaştırılması için çaba sarf ettiklerini söyledi.

KKTC'nin, Türkiye'den asla koparılamayacağına dikkati çeken Tatar, şöyle konuştu:

"Biz, Türk ulusunun bir uzantısı, bir parçası olmaktan şeref duyarız. Biz, asla Türkiye'mizden kopartılamayız. KKTC halkı ve KKTC hükümeti, dünyadaki bazı milletlerin, bazı sinsi uyanıkların tezgahlarına, oyunlarına asla gelmeyecektir. Çünkü biz yürekten bağlıyız ve bu bağı kimse koparamaz. Kıbrıs'ta bir takım çabalar var. Federal temelli bir anlaşma sayesinde Kıbrıs'ın tam olarak Avrupa Birliğine girmesi konusu. Kıbrıslı Türklerin, Avrupa Birliği içerisinde daha zengin bir yaşam kazanabilmesi oyunuyla Türkiye'den bağının kopartılması ve Türkiye'nin, Avrupa Birliğinde olmaması sebebiyle de 'garantörlük' mekanizmasının başka bir mekanizmayla sağlanması amaçlanıyor. Tabii ki Kıbrıslı Türkler böyle bir oyuna gelmeyecektir. Çünkü Kıbrıslı Türkler, Türkiye Cumhuriyeti'nin Kıbrıs'ın esas garantörü olduğunu ve 1974'te olduğu gibi her hangi bir durumda 'İmdadına' yetişeceğini biliyor."

Tollu da ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, Tatar'a Kızkalesi tablosu ve minyatür Yörük çadırı hediye etti.

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