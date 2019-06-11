GİRNE (AA) - Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, "Doğu Akdeniz'deki zenginlikler hepimize ait ve bu kabul ediliyor. Ama iş tatbikata gelince, 'Bu bizim egemenlik alanımızdır' diyen bir Rum tarafıyla karşılaşıyoruz." dedi.

Akıncı, Girne'de gerçekleştirilen "Şehit Teğmen Caner Gönyeli 2019 Arama Kurtarma Tatbikatı"nın kara safhasının tamamlanmasının ardından tatbikata ve gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu.

Tatbikata katılan sivil ve askeri unsurları tebrik eden Akıncı, bu tür arama kurtarma tatbikatlarının meydana gelebilecek alarm durumları için önemini vurguladı.

Akıncı, Doğu Akdeniz'de son zamanlarda yaşanan gerginliklerin arzu etmedikleri durumlar olduğunu belirterek, "Doğu Akdeniz'deki zenginlikler hepimize ait ve bu kabul ediliyor. Ama iş tatbikata gelince, 'Bu bizim egemenlik alanımızdır' diyen bir Rum tarafıyla karşı karşıya geliyoruz." ifadelerini kullandı.

Müzakerelerin devam ettiği dönemde Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'ne Doğu Akdeniz konusunda birçok kez iş birliği çağrısında bulunduklarını hatırlatan Akıncı, şöyle konuştu: