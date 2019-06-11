HABER

"Doğu Akdeniz'deki zenginlikler hepimize ait"

GÜNCEL HABERLERİ  | 11.06.2019 14:14 | Son Güncelleme

KKTC Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı: - "Doğu Akdeniz'deki zenginlikler hepimize ait ve bu kabul ediliyor. Ama iş tatbikata gelince, 'Bu bizim egemenlik alanımızdır' diyen bir Rum tarafıyla karşılaşıyoruz"

GİRNE (AA) - Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, "Doğu Akdeniz'deki zenginlikler hepimize ait ve bu kabul ediliyor. Ama iş tatbikata gelince, 'Bu bizim egemenlik alanımızdır' diyen bir Rum tarafıyla karşılaşıyoruz." dedi.

Akıncı, Girne'de gerçekleştirilen "Şehit Teğmen Caner Gönyeli 2019 Arama Kurtarma Tatbikatı"nın kara safhasının tamamlanmasının ardından tatbikata ve gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu.

Tatbikata katılan sivil ve askeri unsurları tebrik eden Akıncı, bu tür arama kurtarma tatbikatlarının meydana gelebilecek alarm durumları için önemini vurguladı.

Akıncı, Doğu Akdeniz'de son zamanlarda yaşanan gerginliklerin arzu etmedikleri durumlar olduğunu belirterek, "Doğu Akdeniz'deki zenginlikler hepimize ait ve bu kabul ediliyor. Ama iş tatbikata gelince, 'Bu bizim egemenlik alanımızdır' diyen bir Rum tarafıyla karşı karşıya geliyoruz." ifadelerini kullandı.

Müzakerelerin devam ettiği dönemde Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'ne Doğu Akdeniz konusunda birçok kez iş birliği çağrısında bulunduklarını hatırlatan Akıncı, şöyle konuştu:

"Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'ne 'iş birliği için ortak komite kuralım' dedik. Maalesef, komite kurmaya da bu işi birlikte planlamaya da yanaşmadılar ve tek taraflı eylemlerini sürdürdüler. 'Eğer bu şekilde yapılırsa KKTC ve Türkiye'ye aynı şekilde davranmaktan başka seçenek bırakmıyorsunuz' dedik. Bunun gerekleri yapılıyor şu anda. 'Eğer siz araştırma yapıyorsanız biz de yapacağız' dedik ve yapıyoruz. 'Eğer kazı aşamasına gelirseniz biz de o aşamaya geleceğiz, biz de kazacağız' dedik ve şimdi o safhadayız."

- "Doğu Akdeniz bir barış havzası haline gelebilir"

Akıncı, Doğu Akdeniz'e ilişkin çağrıda bulunarak, "Doğu Akdeniz bir barış gölü, barış havzası haline gelebilir. Buradan herkes yararlanır. Biz gerginlik siyaseti, çatışma siyaseti istemiyoruz. Barış, uzlaşma istiyoruz ama bunları haklarımızı da koruma kararlılığı içerisinde söylüyorum. Eğer yardımlaşma, birlikte iş üretme, paylaşma konularında bir anlayış görürsek hemen biz bu eli tutmaya hazırız. Ama ne yazık ki bunun tam tersi gelişmeler oluyor. KKTC ve Türkiye'yi enerji politikalarının dışında, Doğu Akdeniz enerji denkleminin dışında tutma gayretleri var." değerlendirmesinde bulundu.

KKTC ve Türkiye'yi Doğu Akdeniz'in dışında tutma çabalarının coğrafyaya aykırı olduğunun altını çizen Akıncı, bölgenin coğrafyasında ve tarihinde Kıbrıs Türklerinin ve Türkiye'nin var olmaya devam edeceğini vurguladı.

Bir gazetecinin "Bu gergin ortamda müzakerelerin tekrar başlaması söz konusu mu?" sorusuna ise Akıncı, "Müzakerelerin olmamasının nedeni şimdi yaşananlar değil. Rum tarafı geçen gün 'Bu gergin ortam bitsin de müzakereler başlasın' diye beyanat verdi. Öyle bir durum söz konusu değil. Müzakerelerin olmamasının nedeni, maalesef Rum liderlerinin Kıbrıs Türk tarafının siyasi eşitliğini ve kararlara etkin katılımını kabüle bir türlü yanaşmamasıdır." karşılığını verdi.

KKTC Cumhurbaşkanı Akıncı, uzlaşma sağlanabilmesi için iki tarafın siyasi eşitliğini içeren geçmişteki mutabakatların kabul edilmesi gerektiğini sözlerine ekledi.

Sosyal medya için en iyi fotoğrafı çekmek isteyenler dikkat! Sosyal medya için en iyi fotoğrafı çekmek isteyenler dikkat!
Birinci gelmek için pedal çevirdilerBirinci gelmek için pedal çevirdiler
Homa Dalyanı'nda tonlarca çöp topladılarHoma Dalyanı'nda tonlarca çöp topladılar
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
KKTC Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı Doğu Akdeniz KKTC Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti

En Çok Okunan Haberler

Binali Yıldırım'dan Devlet Bahçeli'nin açıklamalarına yanıt

Binali Yıldırım'dan Devlet Bahçeli'nin açıklamalarına yanıt

Türkiye'den ABD'nin kararına tepki: Kabul edilemez

Türkiye'den ABD'nin kararına tepki: Kabul edilemez

Beşiktaş transferde bombası patlattı

Beşiktaş transferde bombası patlattı

Düğünde geline taktığı hediye olay oldu!

Düğünde geline taktığı hediye olay oldu!

Gezi otobüsü kaza yaptı! Ölü ve yaralılar var

Gezi otobüsü kaza yaptı! Ölü ve yaralılar var

Kendini asarak intihar etti, bıraktığı not içleri acıttı!

Kendini asarak intihar etti, bıraktığı not içleri acıttı!

İlginizi Çekebilir

16 farklı kategoride yüzbinlerce ürün Babalar Günü Hediye rehberinde!

16 farklı kategoride yüzbinlerce ürün Babalar Günü Hediye rehberinde!

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan TFF Başkanı Nihat Özdemir’e telefon!

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan TFF Başkanı Nihat Özdemir’e telefon!

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Azez'deki TSK üssüne saldırı! 1 asker şehit, 4 asker yaralı

Azez'deki TSK üssüne saldırı! 1 asker şehit, 4 asker yaralı

Yüz binlerce gencin gözü bu kanun teklifinde! Salı başlıyor

Yüz binlerce gencin gözü bu kanun teklifinde! Salı başlıyor

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Mal varlığını temizlikçiye bırakan babaya dava!

Mal varlığını temizlikçiye bıraktı! Her şey 5 yıl önce başlamış

Bilecik'te Şeyh Edebali Türbesi'nin gösteren tabela olay oldu

Bilecik'te şaşırtan tabela... Görenler fotoğrafını çekti

Diyarbakır'da etkisiz hale getirilen teröristlerden biri 'gri liste'den çıktı

O teröristin kimliği ortaya çıktı!

Iğdır'da, teröristlerden hudut karakoluna taciz ateşi

Hain saldırı! Çatışma çıktı

Afrin'de saldırı düzenleyen teröristler etkisiz hale getirildi

Afrin'de saldırı düzenleyen teröristler etkisiz hale getirildi

AFAD duyurdu: Akdeniz'de 3,2 büyüklüğünde deprem

AFAD duyurdu: Akdeniz'de 3,2 büyüklüğünde deprem

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.