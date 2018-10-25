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Doğu Anadolu Bölgesi için yağış uyarısı

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.10.2018 18:46 | Son Güncelleme

Doğu Anadolu Bölgesi için yağış uyarısı

Meteoroloji yetkilileri, Doğu Anadolu Bölgesi için yarın karla karışık yağmur ve kar yağışı uyarısında bulundu.

Erzurum Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğü Tahmin ve Uyarı Merkezi, yarın havanın sabah saatlerinde Erzurum, Kars, Ağrı ve Ardahan'da sağanak yağışlı, öğle saatlerinden sonra karla karışık yağmur ve kar yağışlı, Erzincan ve Iğdır'ın yüksek kesimlerinde de karla karışık yağmur ve kar yağışlı olacağını bildirdi.

Açıklamada hava sıcaklığının 4 ila 6 derece düşmesi beklenilen bölgede, söz konusu yağışların gece saatlerinde etkisini kaybedeceği vurgulandı.

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