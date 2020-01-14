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  4. Doğu Anadolu Bölgesi'nde dondurucu soğuklar! Ardahan Göle buz kesti:- 25,8 derece

Doğu Anadolu Bölgesi'nde dondurucu soğuklar! Ardahan Göle buz kesti:- 25,8 derece

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.01.2020 10:49 | Son Güncelleme

Kar yağışının etkisini kaybettiği Doğu Anadolu Bölgesi'nde dondurucu soğuklar yaşanıyor. Türkiye'nin en soğuk yerleşim birimi sıfırın altında 25,8 derece ile Ardahan'ın Göle ilçesi oldu.

Bölgede pazar akşamı başlayan ve zaman zaman etkili olan kar yağışı yerini dondurucu havaya bıraktı. Soğuk hava adeta hayatı durma noktasına getirdi. Ardahan'ın Göle ilçesi sıfırın altında 25,8 derece ile Türkiye'nin en soğuk yerleşim birimi oldu. Bölgedeki diğer illerde ise termometreler, yine sıfırın altında olmak üzere Ağrı'da 24,7, Kars'ta 22,1, Erzurum ve Ardahan'da 15, Muş'ta 13, Erzincan'da 9, Iğdır'da ise 7 derece olarak belirlendi.

TÜRKİYE'NİN EN SOĞU GÖLE

Türkiye´nin en soğuk yerleşim birimi sıfırın altında 25,8 dereceyle Ardahan'ın Göle ilçesi oldu. Ardahan kent merkezinde ise hava sıcaklığı sıfırın altında 15 dereceye kadar düştü. Soğuk hava nedeniyle Göle ilçesinden doğarak Gürcistan ve Azerbaycan topraklarını geçtikten sonra Hazar Denizi´ne dökülen Kura Nehri bölgesinde boyu 5 metreye ulaşan buz sarkıtları oluştu.
Meteoroloji 12'nci Bölge Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, bölge genelinde havanın parçalı ve az bulutlu geçeceğinin tahmin edildiği bildirildi. Gece ve sabah saatlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer sis ve pus hadisesi beklendiğini belirten uzmanlar, hava sıcaklığının mevsim normalleri civarında seyredeceğini aktardı. Meteoroloji, bölge genelinde gece ve sabah saatlerinde buzlanma ile don olayı beklendiğinden meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı başta sürücüler olmak üzere vatandaşların, yetkililerin dikkatli ve tedbirli olması konusunda uyardı.

OFFROAD EKİBİ KURTARDI

Öte yandan hava sıcaklığının sıfırın altında 15 derece olduğu Erzurum'da yüksek kesimlerde etkili olan tipi araç sürücülerine zor anlar yaşattı. Tekman ilçesine Palandöken Dağı'ndan ulaşımı sağlayan karayolunda etkili olan tipi sebebiyle çok sayıda araç yolda kaldı. Sürücülerin yardımına Macera Offroad Kulübü Başkanı Lokman Toptaş ve ekibi yetişti. Hava sıcaklığının sıfırın altında 15 dereceye düştüğü bölgede soğuktan korunmak için çalışan araçlarının içinde bekleyen sürücülere Toptaş ve arkadaşları yardımcı oldu. Offroad araçlarına halatla bağlanan otomobiller çekilerek kurtarıldı.

Macera Offroad Kulübü Başkanı Lokman Toptaş, yaklaşık 4 saat süren mücadelenin ardından tipide mahsur kalan araçları kurtardıklarını belirtti. Palandöken'de araçlarının içinde beklediklerini belirten vatandaşlar, zincir takarak yollarına devam etti.
KUŞLAR İÇİN YEM BIRAKTILAR

Bu arada Erzincan'da kar yağışının etkisini kaybetmesinden sonra Doğa Koruma ve Milli Parklar Erzincan Şubesi Şube Müdürlüğü görevlileri, kanatlı yaban hayvanlar için yüksek kesimlere yem bıraktı. Görevliler, çuvallarla yemi kaya dipleri ve ağaçlık alanlara serpti.

(DHA)

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Doğu Anadolu Bölgesi soğuk Adıyaman Göle

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