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Doğu Anadolu Bölgesi'nde 2 ilde kar yağışı uyarısı

GÜNCEL HABERLERİ  | 02.02.2019 12:36 | Son Güncelleme

Ağrı ve Iğdır'da karla karışık yağmur ve kar yağışı bekleniyor

Doğu Anadolu Bölgesi'ndeki Ağrı ve Iğdır'da karla karışık yağmur ve kar yağışı beklendiği bildirildi.

Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğünden alınan bilgiye göre, bölgede havanın parçalı ve çok bulutlu, Ağrı ve Iğdır'da ise karla karışık yağmurlu ve kar yağışlı olacak.

Sıcaklıkların mevsim normallerinde seyredeceği bölgede, rüzgar güneyli yönlerden hafif ve zaman zaman orta kuvvette esecek.

Gece en düşük hava sıcaklığı Iğdır'da 2, sıfırın altında olmak üzere Erzincan'da 1, Ağrı'da 4, Kars'ta 7, Ardahan'da 8 ve Erzurum'da 10 derece ölçüldü.

Günün en yüksek hava sıcaklığının Iğdır'da 7, Erzincan'da 4, Erzurum'da 1, Ağrı'da sıfır, sıfırın altında olmak üzere Kars ve Ardahan'da 1 derece olması öngörülüyor.

Kar kalınlıkları Ağrı'da 32, Erzurum'da 24, Ardahan'da 16, Kars'ta 9 ve Erzincan'da 2 santimetre ölçüldü.

Kayak merkezlerindeki kar kalınlıkları ise Erzurum Palandöken'de 98, Erzincan Ergan'da 86, Kars Sarıkamış'ta 84, Erzurum Konaklı'da 82 ve Ardahan Yalnızçam'da 23 santimetre olarak kaydedildi.

Yetkililer, bölgede don olayı beklenmesi, gün içinde de çığ riski bulunması nedeniyle yaşanabilecek olumsuzluklara karşı tedbirli olunması gerektiğini belirtti.

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