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Doğu Anadolu'da dondurucu soğuklar

GÜNCEL HABERLERİ  | 06.03.2019 13:20 | Son Güncelleme

Doğu Anadolu Bölgesi'nde gece en düşük hava sıcaklığı sıfırın altında 20 derece ile Kars'ta ölçüldü. Hava sıcaklığının sıfırın altında 20 dereceye düştüğü Kars'ta ağaçlar kırağı ile kaplandı.

Doğu Anadolu Bölgesi'nde gece en düşük hava sıcaklığı sıfırın altında 20 derece ile Kars'ta ölçüldü.

Sıfırın altında 20 derece sıcaklık ölçüldü

Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğünden alınan bilgiye göre, bölgede bugün hava parçalı, zamanla çok bulutlu olacak.
Hava sıcaklıklarının mevsim normallerinde seyredeceği bölgede, rüzgar güney yönünden orta kuvvette esecek.
Gece en düşük hava sıcaklığı Erzincan'da 2, sıfırın altında olmak üzere Iğdır'da 2, Ağrı'da 4, Erzurum'da 7, Ardahan'da 18, Kars'ta ise 20 derece ölçüldü.
Günün beklenen en yüksek sıcaklığının ise Erzincan'da ve Iğdır'da 12, Ağrı'da 4, Erzurum ve Kars'ta 2, sıfırın altında olmak üzere Ardahan'da 2 derece olması tahmin ediliyor.
Kar kalınlıkları Ağrı'da 42, Erzurum'da 35, Ardahan'da 15, Kars'ta 10, kayak merkezlerinden Ergan'da 195, Palandöken'de 107, Konaklı'da 104 ve Sarıkamış'ta 89 ve Yalnızçam'da 29 santimetre ölçüldü.
Yetkililer, bölgede sabah ve gece buzlanma ile don, yer yer pus hadisesinin olabileceğine dikkati çekerek, gün içinde çığ riski bulunması nedeniyle yaşanabilecek olumsuzluklara karşı tedbirli olunması uyarısı yaptı.
Bölgede olumsuz hava koşulları sebebiyle Erzurum'da 52 mahalle yolunda ulaşım sağlanamıyor. Büyükşehir Belediyesi karla mücadele ekipleri kapanan yolları açmak için çalışmalarını sürdürüyor.
Hava sıcaklığının sıfırın altında 20 dereceye düştüğü Kars'ta ağaçlar kırağı ile kaplandı. Soğuk hava nedeniyle kaldırım ve caddelerde oluşan buzları belediye ekipleri temizledi. Kar yağışı sebebiyle Kağızman ilçesine bağlı Keşişkıran köyüne ulaşım sağlanamayan kentte ekipler bu yolu ulaşıma açmaya çalışıyor. Soğuk hava yüzünden Ardahan'da da ağaçların dalları ve yaprakları ile araçlar kırağı ile kaplandı.
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Anahtar Kelimeler:
Kars soğuk hava

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