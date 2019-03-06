Doğu Anadolu'da dondurucu soğuklar

Doğu Anadolu Bölgesi'nde gece en düşük hava sıcaklığı sıfırın altında 20 derece ile Kars'ta ölçüldü.

Sıfırın altında 20 derece sıcaklık ölçüldü

Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğünden alınan bilgiye göre, bölgede bugün hava parçalı, zamanla çok bulutlu olacak.

Hava sıcaklıklarının mevsim normallerinde seyredeceği bölgede, rüzgar güney yönünden orta kuvvette esecek.

Gece en düşük hava sıcaklığı Erzincan'da 2, sıfırın altında olmak üzere Iğdır'da 2, Ağrı'da 4, Erzurum'da 7, Ardahan'da 18, Kars'ta ise 20 derece ölçüldü.

Günün beklenen en yüksek sıcaklığının ise Erzincan'da ve Iğdır'da 12, Ağrı'da 4, Erzurum ve Kars'ta 2, sıfırın altında olmak üzere Ardahan'da 2 derece olması tahmin ediliyor.

Kar kalınlıkları Ağrı'da 42, Erzurum'da 35, Ardahan'da 15, Kars'ta 10, kayak merkezlerinden Ergan'da 195, Palandöken'de 107, Konaklı'da 104 ve Sarıkamış'ta 89 ve Yalnızçam'da 29 santimetre ölçüldü.

Yetkililer, bölgede sabah ve gece buzlanma ile don, yer yer pus hadisesinin olabileceğine dikkati çekerek, gün içinde çığ riski bulunması nedeniyle yaşanabilecek olumsuzluklara karşı tedbirli olunması uyarısı yaptı.

Bölgede olumsuz hava koşulları sebebiyle Erzurum'da 52 mahalle yolunda ulaşım sağlanamıyor. Büyükşehir Belediyesi karla mücadele ekipleri kapanan yolları açmak için çalışmalarını sürdürüyor.