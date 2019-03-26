Doğu Anadolu'da kış etkisini gösteriyor

Kentte dün başlayan ve aralıklarla devam eden kar yağışı, hayatı olumsuz etkiledi.

Kars'ta Kar yağışı ve tipi nedeniyle Digor'da 3, Sarıkamış'ta 6 ve Susuz'da 8 köy yolunda ulaşım sağlanamıyor.

Doğu Anadolu Bölgesi'nde Erzurum, Kars ve Ağrı'da 135 köy ve mahalle yolu ulaşıma kapandı.

Bölgede aralıklarla süren kar yağışı, tipi ve buzlanma, özellikle kent merkezlerine uzak mahalle ve köylerde yaşamı olumsuz etkiledi.

Yağış nedeniyle kapanan yolların açılması amacıyla tam donanımlı 78 iş makinesi, 91 personel ve 8 mobil ekibin görev yaptığı kaydedildi.

Karayolları 123. Şube Şefliğinden yapılan açıklamada ise Cumaçay-Kağızman kara yolunun Ağrı bölümünün yağış ve tipi nedeniyle trafiğe kapatıldığı belirtildi.

Kara yolunu tekrar ulaşıma açmak için çalışma başlatıldığına yer verilen açıklamada, ekiplerin sorumluluk alanındaki diğer yollarda da temizleme, tuzlama ve genişletme çalışmalarını aralıksız sürdürdüğü ifade edildi.