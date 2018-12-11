Doğu Anadolu'da kuvvetli rüzgar ve tipi uyarısı

Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, havanın çok bulutlu, aralıklarla yağışlı geçmesi beklenen bölgede, sıcaklıklar mevsim normallerinin üzerinde seyredecek.

Rüzgarın, güney yönlerden yer yer kuvvetli eseceği bölgede, Erzurum, Kars, Ağrı ve Ardahan çevresinde karla karışık yağmur ve kar etkili olacak.

Gece en düşük hava sıcaklığı Erzincan'da 4, Ağrı, Iğdır ve Erzurum'da 2, Ardahan'da 1, sıfırın altında olmak üzere Kars'ta 3 derece ölçüldü.

Günün beklenen en yüksek sıcaklığı ise Iğdır'da 9, Erzincan'da 7, Ağrı'da 5, Erzurum'da 4 ve Kars'ta 4, Ardahan'da 3 derece olacak.

Kayak merkezlerindeki kar kalınlıkları, Erzurum Palandöken'de 32, Kars Sarıkamış'ta 29, Erzincan Ergan'da 21 santimetre ölçüldü.

Yetkililer, bölgede gün içinde kuvvetli esmesi beklenen rüzgar ve yağış nedeniyle yaşanabilecek olumsuzluklara karşı vatandaşların dikkatli ve tedbirli olmasını istedi.

Kaynak: AA

