Doğu Anadolu'da Sibirya soğukları

Meteoroloji Erzurum Bölge Müdürlüğünden alınan bilgiye göre, bölgede gece yaşanan en düşük hava sıcaklıkları sıfırın altında olmak üzere Erzurum'un Tekman ve Karayazı ilçelerinde 20, Ardahan'ın Göle ilçesinde 22 derece ölçüldü.