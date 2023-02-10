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Doğu Anadolu fay hattı hangi illerden geçiyor? Doğu Anadolu fay hattı özellikleri neler?

10.02.2023 09:17 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kahramanmaraş'ta meydana gelen 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremler, Doğu Anadolu fay hattı üzerinde oldu. Kahramanmaraş, Gaziantep, Hatay ve diğer birçok ili etkileyen depremle ilgili kurtarma çalışmaları devam ederken, Doğu Anadolu fay hattının hangi illerden geçtiği ve özelliklerinin neler olduğu araştırılmaya başlandı. Peki Doğu Anadolu fay hattı hangi illerden geçiyor? Doğu Anadolu fay hattı özellikleri neler? İşte detaylar...

Doğu Anadolu fay hattı hangi illerden geçiyor? Doğu Anadolu fay hattı özellikleri neler?

Doğu Anadolu Fay Hattı, Türkiye’deki üç fay hattından birisidir. Kahramanmaraş’ta aynı gün içerisinde gerçekleşen iki depremin oluşturduğu hat üzerinde duruyor. Prof. Dr. Celal Şengör yaptığı açıklamada fay hattı olan yerlerin bulunmayan yerleri etkileyebileceğini belirtmişti. Peki Doğu Anadolu fay hattı hangi illerden geçiyor? Doğu Anadolu fay hattı özellikleri neler? İşte detaylar...

DOĞU ANADOLU FAY HATTI HANGİ İLLERDEN GEÇİYOR?

Türkiye'nin doğusunda büyük bir kırık olan Doğu Anadolu Fay Hattı, Anadolu Levhası ve Arap Levhası arasındaki sınır boyunca uzanır. Ölü Deniz Çatlağı'nın kuzey sonunda Maraş Üçlü Bitişme'sinden başlayarak kuzeydoğu istikametinde işler ve Karlıova Üçlü Bitişme'sinde sona erer ki burada Kuzey Anadolu Fay Hattı ile buluşur.

1822 yılında meydana gelen ve 30 bin kişinin ölümüyle sonuçlanan Antakya depremi bu fay hattında gerçekleşti. 1998 Adana-Ceyhan Depremi, 2010 Elazığ depremi, 24 Ocak 2020'de meydana gelen Elazığ depremi yine bu fay hattı üzerinde gerçekleşti.


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deprem Kahramanmaraş fay hattı

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