HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Doğu Anadolu fay hattı hangi illeri kapsıyor, en çok hangi il riskli? Doğu Anadolu fay hattı depremleri listesi

Doğu Anadolu fay hattı hangi illeri kapsıyor, en çok hangi il riskli? Doğu Anadolu fay hattı depremleri listesi

12.02.2023 19:30 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Doğu Anadolu fay hattı merkez üssü Kahramanmaraş Pazarcık olan ve 10 ili etkileyen depremlerin ardından gündeme geldi. Binlerce kişi, Doğu Anadolu fay hattı ile ilgili araştırmalar yapıyor. Ayrıca kullanıcılar bir yandan da e-Devlet üzerinden evinin altından fay hattı geçip geçmediğini sorguluyor. Peki Doğu Anadolu fay hattı hangi illeri kapsıyor, en çok hangi il riskli? İşte ayrıntılar...

Doğu Anadolu fay hattı hangi illeri kapsıyor, en çok hangi il riskli? Doğu Anadolu fay hattı depremleri listesi

Türkiye'de meydana gelen deprem felaketlerinin ardından Doğu Anadolu fay hattı vatandaşların gündeminde yerini aldı. Yaşadıkları şehirler ve bölgelere göre fay hatlarını sorgulayan vatandaşlar, Doğu Anadolu fay hattının hangi illerden geçtiğini merak ediyor. Peki, Peki Doğu Anadolu fay hattı hangi illeri kapsıyor, en çok hangi il riskli? Doğu Anadolu fay hattı depremleri neler? İşte merak edilenler...

DOĞU ANADOLU FAY HATTI HANGİ İLLERİ KAPSIYOR?

Doğu Anadolu Fay Hattı Türkiye'nin doğusunda bulunan büyük bir fay hattıdır. Doğu Anadolu fay hattı, Anadolu ve Arap Levhası arasındaki sınırda bulunmaktadır. Hat, Ölü Deniz Çatlağı'nın kuzey sonunda Maraş Üçlü Bitişme'sinden başlayarak kuzeydoğu istikametinde işler ve Karlıova Üçlü Bitişme'sinde sona erer. Burada da Kuzey Anadolu Fay Hattı ile buluşur.

3562777_15622ab567a67c7e60a4fc43a36c457c_640x640

Doğu Anadolu Fay Hattı, Hatay, Osmaniye, Gaziantep, Kahramanmaraş, Adıyaman, Elazığ, Bingöl, Muş'a kadar devam eder ve sonrasında Erzincan'dan itibaren Kuzey Anadolu Fay Hattı ile birleşir.

BİRİNCİ DERECE RİSKLİ BÖLGELER

İzmir, Balıkesir, Manisa, Muğla, Aydın, Denizli, Isparta, Uşak, Bursa, Bilecik Yalova, Sakarya, Düzce, Kocaeli, Kırşehir, Bolu, Karabük, Hatay, Bartın, Çankırı, Tokat, Amasya, Çanakkale, Erzincan, Tunceli, Bingöl ve Muş, Hakkari, Osmaniye, Kırıkkale ve Siirt...

İKİNCİ DERECE RİSKLİ BÖLGELER

Tekirdağ, İstanbul (1 ve 2. Bölge), Bitlis, Kahramanmaraş, Van, Adıyaman, Şırnak başta olmak üzere, Zonguldak, Tekirdağ, Afyon, Samsun, Antalya, Erzurum, Kars, Ardahan, Batman, Iğdır, Elazığ, Diyarbakır, Adana, Eskişehir, Malatya, Kütahya, Çankırı, Uşak, Ağrı ve Çorum...

ÜÇÜNCÜ DERECE RİSKLİ BÖLGELER

Eskişehir, Antalya, Tekirdağ, Edirne, Sinop, İstanbul, Kastamonu'yu, Ordu, Samsun, Giresun, Artvin, Şanlıurfa, Mardin, Kilis, Adana, Gaziantep'in de bazı bölgeleri ve Kahramanmaraş, Sivas, Gümüşhane, Bayburt, Kayseri, Yozgat, Çorum, Ankara, Konya, Mersin ve Nevşehir.

İSTANBUL FAY HATTI NEREDEN GEÇİYOR?

İstanbul, deprem riski en yüksek şehirlerden biri olarak geçiyor. Kuzey Anadolu Fay Hattı üzerinde yer aldığında dolayı risk açısından 2. ve 3. grupta yer alıyor. Fay hattı ise Tekirdağ-Şarköy açıklarından Marmara Ereğlisi'nin açıklarına kadar uzanıyor.

DOĞU ANADOLU FAY HATTI DEPREMLERİ

1964 - 6.0 Sincik/Adıyaman
1986 - 5.8 Doğanşehir/Malatya
2003 - 6.4 Bingöl
2004 - 5.9 Sivrice/Elazığ
2007 - 5.9 Çüngüş/Diyarbakır
2010 - 6.1 Sivrice/Elazığ
2020 - 6.8 Sivrice/Elazığ
2023 - 7.7 Pazarcık/Kahramanmaraş
2023 - 6.5 İslahiye/ Gaziantep
2023 - 6.4 Nurdağı/ Gaziantep
2023 - 7.6 Elbistan/ Kahramanmaraş


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Dünya liderlerinden Cumhurbaşkanı Erdoğan'a "geçmiş olsun" telefonuDünya liderlerinden Cumhurbaşkanı Erdoğan'a "geçmiş olsun" telefonu
Sosyal medyadaki sözleri gündem oldu! Uğur Kardaş gözaltına alındıSosyal medyadaki sözleri gündem oldu! Uğur Kardaş gözaltına alındı
Enkazda 4 milyon dolar buldu, gerçek sonradan ortaya çıktıEnkazda 4 milyon dolar buldu, gerçek sonradan ortaya çıktı

En Çok Okunan Haberler

Deprem sonrası Elazığ’da 800 liralık kiralar 4 bin TL’ye çıktı

Deprem sonrası Elazığ’da 800 liralık kiralar 4 bin TL’ye çıktı

71 ilde okullar 20 Şubat'ta açılacak, 10 ilde 1 Mart'a kadar ara verildi

71 ilde okullar 20 Şubat'ta açılacak, 10 ilde 1 Mart'a kadar ara verildi

Kurtarma ekibi acı gerçeği tespit etti! Deniz kumu kullanılmış

Kurtarma ekibi acı gerçeği tespit etti! Deniz kumu kullanılmış

Enkazdan 123. saatte kurtarılmıştı! Yürek yakan sözler: 3 gün boyunca...

Enkazdan 123. saatte kurtarılmıştı! Yürek yakan sözler: 3 gün boyunca...

"Afganlılar enkazdaki cesetlerin kolunu kesiyor" diyerek şoke etmişti! Tutuklandı

"Afganlılar enkazdaki cesetlerin kolunu kesiyor" diyerek şoke etmişti! Tutuklandı

AFAD duyurdu! Deprem felaketinde acı bilanço artıyor

AFAD duyurdu! Deprem felaketinde acı bilanço artıyor

İlginizi Çekebilir

Çin'de kırmızı alarm! Cesetleri koyacak yer kalmadı

Çin'de kırmızı alarm! Cesetleri koyacak yer kalmadı

Umre pozunda o detayı görenler şaştı kaldı! "Yaş 40'ı geçti..."

Umre pozunda o detayı görenler şaştı kaldı! "Yaş 40'ı geçti..."

Ayaklarınızı hak ettiği konforla tanıştırın! En rahat spor ayakkabı modellerinde %40'a varan indirim

Ayaklarınızı hak ettiği konforla tanıştırın! En rahat spor ayakkabı modellerinde %40'a varan indirim

Transseksüel kadın 9 yaşındaki kız ve annesiyle...

Transseksüel kadın 9 yaşındaki kız ve annesiyle...

Dekolteler, kalça dansları ve dahası... 2022 yılında en çok onları konuştuk

Dekolteler, kalça dansları ve dahası... 2022 yılında en çok onları konuştuk

Hoş bir koku sizi olduğunuzdan daha çekici kılar! Beyler işte 2023'ün en iyi erkek parfümleri

Hoş bir koku sizi olduğunuzdan daha çekici kılar! Beyler işte 2023'ün en iyi erkek parfümleri

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.