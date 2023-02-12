Doğu Anadolu fay hattı hangi illeri kapsıyor, en çok hangi il riskli? Doğu Anadolu fay hattı depremleri listesi

Türkiye'de meydana gelen deprem felaketlerinin ardından Doğu Anadolu fay hattı vatandaşların gündeminde yerini aldı. Yaşadıkları şehirler ve bölgelere göre fay hatlarını sorgulayan vatandaşlar, Doğu Anadolu fay hattının hangi illerden geçtiğini merak ediyor. Peki, Peki Doğu Anadolu fay hattı hangi illeri kapsıyor, en çok hangi il riskli? Doğu Anadolu fay hattı depremleri neler? İşte merak edilenler...

DOĞU ANADOLU FAY HATTI HANGİ İLLERİ KAPSIYOR?

Doğu Anadolu Fay Hattı Türkiye'nin doğusunda bulunan büyük bir fay hattıdır. Doğu Anadolu fay hattı, Anadolu ve Arap Levhası arasındaki sınırda bulunmaktadır. Hat, Ölü Deniz Çatlağı'nın kuzey sonunda Maraş Üçlü Bitişme'sinden başlayarak kuzeydoğu istikametinde işler ve Karlıova Üçlü Bitişme'sinde sona erer. Burada da Kuzey Anadolu Fay Hattı ile buluşur.

Doğu Anadolu Fay Hattı, Hatay, Osmaniye, Gaziantep, Kahramanmaraş, Adıyaman, Elazığ, Bingöl, Muş'a kadar devam eder ve sonrasında Erzincan'dan itibaren Kuzey Anadolu Fay Hattı ile birleşir.

BİRİNCİ DERECE RİSKLİ BÖLGELER

İzmir, Balıkesir, Manisa, Muğla, Aydın, Denizli, Isparta, Uşak, Bursa, Bilecik Yalova, Sakarya, Düzce, Kocaeli, Kırşehir, Bolu, Karabük, Hatay, Bartın, Çankırı, Tokat, Amasya, Çanakkale, Erzincan, Tunceli, Bingöl ve Muş, Hakkari, Osmaniye, Kırıkkale ve Siirt...

İKİNCİ DERECE RİSKLİ BÖLGELER

Tekirdağ, İstanbul (1 ve 2. Bölge), Bitlis, Kahramanmaraş, Van, Adıyaman, Şırnak başta olmak üzere, Zonguldak, Tekirdağ, Afyon, Samsun, Antalya, Erzurum, Kars, Ardahan, Batman, Iğdır, Elazığ, Diyarbakır, Adana, Eskişehir, Malatya, Kütahya, Çankırı, Uşak, Ağrı ve Çorum...

ÜÇÜNCÜ DERECE RİSKLİ BÖLGELER

Eskişehir, Antalya, Tekirdağ, Edirne, Sinop, İstanbul, Kastamonu'yu, Ordu, Samsun, Giresun, Artvin, Şanlıurfa, Mardin, Kilis, Adana, Gaziantep'in de bazı bölgeleri ve Kahramanmaraş, Sivas, Gümüşhane, Bayburt, Kayseri, Yozgat, Çorum, Ankara, Konya, Mersin ve Nevşehir.

İSTANBUL FAY HATTI NEREDEN GEÇİYOR?

İstanbul, deprem riski en yüksek şehirlerden biri olarak geçiyor. Kuzey Anadolu Fay Hattı üzerinde yer aldığında dolayı risk açısından 2. ve 3. grupta yer alıyor. Fay hattı ise Tekirdağ-Şarköy açıklarından Marmara Ereğlisi'nin açıklarına kadar uzanıyor.

DOĞU ANADOLU FAY HATTI DEPREMLERİ

1964 - 6.0 Sincik/Adıyaman

1986 - 5.8 Doğanşehir/Malatya

2003 - 6.4 Bingöl

2004 - 5.9 Sivrice/Elazığ

2007 - 5.9 Çüngüş/Diyarbakır

2010 - 6.1 Sivrice/Elazığ

2020 - 6.8 Sivrice/Elazığ

2023 - 7.7 Pazarcık/Kahramanmaraş

2023 - 6.5 İslahiye/ Gaziantep

2023 - 6.4 Nurdağı/ Gaziantep

2023 - 7.6 Elbistan/ Kahramanmaraş



