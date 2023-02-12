Doğu Anadolu fay hattı hangi illeri kapsıyor, en çok hangi il riskli? Doğu Anadolu fay hattı depremleri listesi

Türkiye'de meydana gelen deprem felaketlerinin ardından Doğu Anadolu fay hattı vatandaşların gündeminde yerini aldı. Yaşadıkları şehirler ve bölgelere göre fay hatlarını sorgulayan vatandaşlar, Doğu Anadolu fay hattının hangi illerden geçtiğini merak ediyor. Peki, Peki Doğu Anadolu fay hattı hangi illeri kapsıyor, en çok hangi il riskli? Doğu Anadolu fay hattı depremleri neler? İşte merak edilenler...
Doğu Anadolu Fay Hattı Türkiye'nin doğusunda bulunan büyük bir fay hattıdır. Doğu Anadolu fay hattı, Anadolu ve Arap Levhası arasındaki sınırda bulunmaktadır. Hat, Ölü Deniz Çatlağı'nın kuzey sonunda Maraş Üçlü Bitişme'sinden başlayarak kuzeydoğu istikametinde işler ve Karlıova Üçlü Bitişme'sinde sona erer. Burada da Kuzey Anadolu Fay Hattı ile buluşur.
Doğu Anadolu Fay Hattı, Hatay, Osmaniye, Gaziantep, Kahramanmaraş, Adıyaman, Elazığ, Bingöl, Muş'a kadar devam eder ve sonrasında Erzincan'dan itibaren Kuzey Anadolu Fay Hattı ile birleşir.
İzmir, Balıkesir, Manisa, Muğla, Aydın, Denizli, Isparta, Uşak, Bursa, Bilecik Yalova, Sakarya, Düzce, Kocaeli, Kırşehir, Bolu, Karabük, Hatay, Bartın, Çankırı, Tokat, Amasya, Çanakkale, Erzincan, Tunceli, Bingöl ve Muş, Hakkari, Osmaniye, Kırıkkale ve Siirt...
Tekirdağ, İstanbul (1 ve 2. Bölge), Bitlis, Kahramanmaraş, Van, Adıyaman, Şırnak başta olmak üzere, Zonguldak, Tekirdağ, Afyon, Samsun, Antalya, Erzurum, Kars, Ardahan, Batman, Iğdır, Elazığ, Diyarbakır, Adana, Eskişehir, Malatya, Kütahya, Çankırı, Uşak, Ağrı ve Çorum...
Eskişehir, Antalya, Tekirdağ, Edirne, Sinop, İstanbul, Kastamonu'yu, Ordu, Samsun, Giresun, Artvin, Şanlıurfa, Mardin, Kilis, Adana, Gaziantep'in de bazı bölgeleri ve Kahramanmaraş, Sivas, Gümüşhane, Bayburt, Kayseri, Yozgat, Çorum, Ankara, Konya, Mersin ve Nevşehir.
İstanbul, deprem riski en yüksek şehirlerden biri olarak geçiyor. Kuzey Anadolu Fay Hattı üzerinde yer aldığında dolayı risk açısından 2. ve 3. grupta yer alıyor. Fay hattı ise Tekirdağ-Şarköy açıklarından Marmara Ereğlisi'nin açıklarına kadar uzanıyor.
1964 - 6.0 Sincik/Adıyaman
1986 - 5.8 Doğanşehir/Malatya
2003 - 6.4 Bingöl
2004 - 5.9 Sivrice/Elazığ
2007 - 5.9 Çüngüş/Diyarbakır
2010 - 6.1 Sivrice/Elazığ
2020 - 6.8 Sivrice/Elazığ
2023 - 7.7 Pazarcık/Kahramanmaraş
2023 - 6.5 İslahiye/ Gaziantep
2023 - 6.4 Nurdağı/ Gaziantep
2023 - 7.6 Elbistan/ Kahramanmaraş