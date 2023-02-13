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Doğu Anadolu Fay Hattı hangi şehirlerden geçiyor? Evimin altından fay hattı geçiyor mu? AFAD fay hattı sorgulama ekranı

13.02.2023 09:10 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

6 Şubat'ta meydana gelen Kahramanmaraş depreminin ardından, Doğu Anadolu fay hattının hangi bölgelerden geçtiği araştırmaları hız kazandı. Türkiye Deprem Tehlike Haritaları İnteraktif Web Uygulaması AFAD ve e-Devlet tarafından hizmete açıldı ve sorgulamalar bu şekilde gerçekleştirilebiliyor. Peki Doğu Anadolu Fay Hattı hangi şehirlerden geçiyor? Evimin altından fay hattı geçiyor mu? İşte AFAD fay hattı sorgulama ekranı...

Doğu Anadolu Fay Hattı hangi şehirlerden geçiyor? Evimin altından fay hattı geçiyor mu? AFAD fay hattı sorgulama ekranı

Türkiye, Kuzey Anadolu, Doğu Anadolu ve Batı Anadolu fay hatları kuşağında bulunuyor. Kahramanmaraş ve diğer 10 ili etkileyen yıkıcı depremin ardından fay hattı sorgulamaları hızlandı. Peki Doğu Anadolu Fay Hattı hangi şehirlerden geçiyor? Evimin altından fay hattı geçiyor mu? İşte AFAD fay hattı sorgulama ekranı...

AFAD FAY HATTI SORGULAMA

Evin altından fay hattının geçip geçmediğini AFAD'ın, https://tdth.afad.gov.tr/TDTH/main.xhtml adresinden öğrenebilirsiniz. Adrese tıkladıktan ve e-Devlet girişi yaptıktan sonra Türkiye Deprem Tehlike Haritası İnteraktif Web Uygulaması'na ulaşabilirsiniz.

DOĞU ANADOLU FAY HATTI HANGİ ŞEHİRLERDEN GEÇİYOR?

Doğu Anadolu Fayı, Ölü Deniz Çatlağı'nın kuzey ucundaki Maraş Üçlü Bitişmesi ile başlayıp Kuzey Anadolu Fayı ile birleştiği Karlıova Üçlü Bitişmesi'nde kuzeydoğu yönünde son bulur. Doğu Anadolu Fay Hattı, Hatay, Osmaniye, Gaziantep, Kahramanmaraş, Adıyaman, Elazığ, Bingöl, Muş'a kadar devam ettikten sonra Erzincan'dan itibaren Kuzey Anadolu Fay Hattı ile birleşir.

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deprem fay hattı

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