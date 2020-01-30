Doğu Anadolu Gazeteciler Cemiyeti'nden DHA'ya 4 ödül

ERZURUM, (DHA)- MERKEZİ Erzurum'da bulunan Doğu Anadolu Gazeteciler Cemiyeti (DAGC) tarafından '2019 Gazetecilik Başarı Ödülleri' açıklandı. Demirören Haber Ajansı (DHA) muhabirleri 3 dalda, 4 ödül aldı.

Doğu Anadolu Gazeteciler Cemiyeti'nce düzenlenen Gazetecilik Başarı Ödülü 2019 yarışmasının sonuçları açıklandı. DAGC Başkan Vekili Esat Bindesen'in başkanlığında Atatürk Üniversitesi İletişim Fakültesi Dekanı Prof.Dr. Naci İspir, gazeteci yazar Talat Uzunyaylalı, TRT emekli başkameramanı Mustafa Bingöl, İHA Bölge Müdürü Ayhan Türkez, Atatürk Üniversitesi İletişim Fakültesi'nden prodüktör İsmail Bingöl ve TRT Haber Müdürü Erdal Karabacak'ın yer aldığı jüri, gazetecilerin eserlerini değerlendirdi.

Jüri değerlendirmesi sonucunda Bayburt-Trabzon sınırındaki dünyanın en tehlikeli yolu olarak bilinen Soğanlı dağında hayatını kaybeden gazeteci Abdulkadir Nişancı adına düzenlenen yaygın haber dalında DHA Erzurum muhabiri Hümeyra Pardeli 'Tokat Gibi', DHA Kars muhabiri Bedir Altunok 'Helal Olsun Sana Meydan Ali' haberiyle ödüle layık görüldü. Ümit Kılıç-Halil Daldal TV görüntü dalında DHA Erzurum kameramanı Zafer Kumru 'Hanoğlu Ailesinin Köprü Çilesi' haberinin görüntüsüyle, DHA Erzurum muhabiri Salih Tekin ise '3 Aylık Bebeğin Karaciğeri 6 Aylık Elif'e' başlıklı haberiyle Durdemir Bilirdönmez yaygın TV haber dalında ödül aldı.

DAGC yöneticileri, ödül töreninin ileriki bir tarihte yapılacağını açıkladı.

