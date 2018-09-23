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Doğu Anadolu Gözlemevi, 2020'de ilk ışığı alacak

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.09.2018 11:35 | Son Güncelleme

ERZURUM Atatürk Üniversitesi Rektörü Prof.

Doğu Anadolu Gözlemevi, 2020'de ilk ışığı alacak

Zafer KUMRU/ERZURUM, (DHA) - ERZURUM Atatürk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ömer Çomaklı, yaklaşık 200 milyon liraya mal olacak Doğu Anadolu Gözlemevi'nde (DAG) ilk ışığın 2020'de alınacağını söyledi.
Rektör Ömer Çomaklı, kent merkezine 25 kilometre uzaklıktaki Konaklı Kayak Merkezi'nin 3 bin 170 rakımlı Karakaya Tepesi'nde yapımına devam edilen Doğu Anadolu Gözlemevi'nin inşaatını gezip, yetkililerden bilgi alan aldı. Çomaklı, 2013 yılında yapımına başlanılan gözlemevinin 2019'un sonunda tamalanacağını belirterek, Türkiye'nin ilk ve en büyük kırmızı ötesi teleskobunun burada bulunacağını vurguladı. DAG'ın, Türkiye'nin yürüttüğü en büyük temel bilim projesi olduğunu kaydeden Çomaklı, "Doğu Anadolu Gözlemevi Projesi'nin sağlayacağı sayısız bilimsel katkının yanı sıra aynı zamanda Erzurum'a bir 'gözlemevi şehri' unvanı kazandıracak. Yurt içinden ve yurt dışından birçok bilim adamı ve turist şehrimize gelecek. Dünyanın gözü bu teleskopta olacak. Erzurum'un zirvesine 4 metre çapıyla Avrupa'ya konuşlandırılmış en büyük teleskopu yerleştirmenin gururunu yaşıyoruz. Bu sene inşaatın beton ve çelik konstrüksiyonları bitirilecek. Gözlemevi 2019'un sonunda ilk ışığını alıp astronomiye, uzay ve bilim camiasına bu teleskopu kazandırmış olacak" diye konuştu.
Gözlemevinin yapımında kendilerini destekleyen Cumhurbaşkanı Recep Tayip Erdoğan'a da teşekkür eden Prof. Dr. Çomaklı, "DAG teleskobunun aynası Almanya, kendisi Belçika, kubbesi ise İtalya tarafından üretilmekte. Optik tasarım olarak da kendi sınıfında benzersizdir. Uzayda yorgun uyduların yeniden kaplaması Erzurum'daki gözlemevinde yapılacak. DAG'ın bina tasarımı ile birlikte DAG teleskobunun özgün optik tasarımı ve özellikleri (OPAM, ATASAM), DAG binasının özgün mimari tasarımı ve üretimi (GÜNARDA A.Ş., ATASAM), atmosferik etkileri minimuma indiren ve ve daha kaliteli görüntü alınmasını sağlayan yüksek teknolojik bir sistem olan 'adaptif optik' sisteminin tasarımı ve üretimi (OPAM), görüntü düzeltici-çevirici 'derotator' sisteminin tasarımı ve üretimi (OPAM), DAG’ın kontrol sistem yazılımları (ATASAM) Türk mühendisleri tarafından yapıldı" dedi.

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Doğu Anadolu Gözlemevi, 2020'de ilk ışığı alacakDoğu Anadolu Gözlemevi, 2020'de ilk ışığı alacakDoğu Anadolu Gözlemevi, 2020'de ilk ışığı alacakDoğu Anadolu Gözlemevi, 2020'de ilk ışığı alacak

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