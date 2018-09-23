HABER

DOĞU ANADOLU GÖZLEMEVİ, 2020'DE İLK IŞIĞI ALACAK

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.09.2018 13:26 | Son Güncelleme

ERZURUM Atatürk Üniversitesi Rektörü Prof.

Haber-KJamera Zafer KUMRU ERZURUM,(DHA)ERZURUM Atatürk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ömer Çomaklı, yaklaşık 200 milyon liraya mal olacak Doğu Anadolu Gözlemevi'nde (DAG) ilk ışığın 2020'de alınacağını söyledi. Rektör Ömer Çomaklı, kent merkezine 25 kilometre uzaklıktaki Konaklı Kayak Merkezi'nin 3 bin 170 rakımlı Karakaya Tepesi'nde yapımına devam edilen Doğu Anadolu Gözlemevi'nin inşaatını gezip, yetkililerden bilgi alan aldı. Çomaklı, 2013 yılında yapımına başlanılan gözlemevinin 2019'un sonunda tamalanacağını belirterek, Türkiye'nin ilk ve en büyük kırmızı ötesi teleskobunun burada bulunacağını vurguladı. DAG'ın, Türkiye'nin yürüttüğü en büyük temel bilim projesi olduğunu kaydeden Çomaklı, Doğu Anadolu Gözlemevi Projesi'nin sağlayacağı sayısız bilimsel katkının yanı sıra aynı zamanda Erzurum'a bir 'gözlemevi şehri' unvanı kazandıracak. Yurt içinden ve yurt dışından birçok bilim adamı ve turist şehrimize gelecek. Dünyanın gözü bu teleskopta olacak. Erzurum'un zirvesine 4 metre çapıyla Avrupa'ya konuşlandırılmış en büyük teleskopu yerleştirmenin gururunu yaşıyoruz. Bu sene inşaatın beton ve çelik konstrüksiyonları bitirilecek. Gözlemevi 2019'un sonunda ilk ışığını alıp astronomiye, uzay ve bilim camiasına bu teleskopu kazandırmış olacak diye konuştu. Gözlemevinin yapımında kendilerini destekleyen Cumhurbaşkanı Recep Tayip Erdoğan'a da teşekkür eden Prof. Dr. Çomaklı, DAG teleskobunun aynası Almanya, kendisi Belçika, kubbesi ise İtalya tarafından üretilmekte. Optik tasarım olarak da kendi sınıfında benzersizdir. Uzayda yorgun uyduların yeniden kaplaması Erzurum'daki gözlemevinde yapılacak. DAG'ın bina tasarımı ile birlikte DAG teleskobunun özgün optik tasarımı ve özellikleri (OPAM, ATASAM), DAG binasının özgün mimari tasarımı ve üretimi (GÜNARDA A.Ş., ATASAM), atmosferik etkileri minimuma indiren ve ve daha kaliteli görüntü alınmasını sağlayan yüksek teknolojik bir sistem olan 'adaptif optik' sisteminin tasarımı ve üretimi (OPAM), görüntü düzeltici-çevirici 'derotator' sisteminin tasarımı ve üretimi (OPAM), DAG?ın kontrol sistem yazılımları (ATASAM) Türk mühendisleri tarafından yapıldı dedi.

PARTNEREn korkunç davetsiz misafirlerEn korkunç davetsiz misafirler
Ata Demirer'den Bozcaada'dan sonra Gökçeada tanıtımıAta Demirer'den Bozcaada'dan sonra Gökçeada tanıtımı
Sedanur'un otopsisinde tecavüz bulgusuna rastlandı!Sedanur'un otopsisinde tecavüz bulgusuna rastlandı!
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Kaya Çilingiroğlu'ndan çok konuşulacak açıklamalar: Demek ki ben evliyken senin gözün benim eşimdeymiş

Kaya Çilingiroğlu'ndan çok konuşulacak açıklamalar: Demek ki ben evliyken senin gözün benim eşimdeymiş

Bilal Erdoğan ailelere böyle seslendi: Kaç tanemiz at binebiliyor?

Bilal Erdoğan ailelere böyle seslendi: Kaç tanemiz at binebiliyor?

Eğitim-Bir-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın'dan 'pantolon intiharı' açıklaması: Kepazelik

Eğitim-Bir-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın'dan 'pantolon intiharı' açıklaması: Kepazelik

Ryugu astroidine inen Hayabusa 2'den ilk fotoğraflar dünyaya ulaştı!

Ryugu astroidine inen Hayabusa 2'den ilk fotoğraflar dünyaya ulaştı!

Aleyna Tilki, Emrah Karaduman'ın arabasına çarptı

Aleyna Tilki, Emrah Karaduman'ın arabasına çarptı

Kandil'de cehennemi yaşıyorlar! '17 kez tecavüze uğradım'

Kandil'de cehennemi yaşıyorlar! '17 kez tecavüze uğradım'

Diğer Haberler
Bedelli askerlikte dikkat çeken ders! Tüm celplerde uygulanacak

Bedelli askerlikte dikkat çeken ders! Tüm celplerde uygulanacak

Teöristler sürekli saldırıyordu... Cudi Dağı'nda bir ilk: 21 yıl sonra açıldı

Teöristler sürekli saldırıyordu... Cudi Dağı'nda bir ilk: 21 yıl sonra açıldı

Sedanur'un otopsisinde tecavüz bulgusuna rastlandı!

Sedanur'un otopsisinde tecavüz bulgusuna rastlandı!

Türkiye, Sedanur'a ağlıyor! Kars Valisi'nden 'bavul' açıklaması

Türkiye, Sedanur'a ağlıyor! Kars Valisi'nden 'bavul' açıklaması

TBMM Başkanı Binali Yıldırım kaza yapan yaralıların yanına koştu!

TBMM Başkanı Binali Yıldırım kaza yapan yaralıların yanına koştu!

Mardin'de sokak köpeğinin gözünü oydular

Mardin'de sokak köpeğinin gözünü oydular

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.