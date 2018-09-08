Doğu Anadolu için gök gürültülü sağanak uyarısı

Doğu Anadolu'daki 6 ilde gök gürültülü sağanak etkili olacak.
Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, bölge genelinde hava parçalı ve zamanla çok bulutlu geçecek.
Sıcaklıkların mevsim normallerinde seyredeceği bölgede, rüzgarın kuzey ve kuzey doğudan hafif, zaman zaman orta kuvvette esmesi bekleniyor.
Erzincan'ın doğu ilçeleri ile Erzurum, Kars, Ardahan, Ağrı ve Iğdır genelinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak etkili olacak.
Gece en düşük hava sıcaklığı Ardahan'da 6, Kars'ta 7, Erzurum'da 8, Ağrı'da 11, Erzincan'da 12, Tunceli'de 16 ve Iğdır'da 17 derece ölçüldü.
Gün içinde en yüksek hava sıcaklığının Iğdır ve Tunceli'de 30, Erzincan'da 29, Ağrı'da 25, Kars'ta 23, Erzurum'da 22 ve Ardahan'da 20 olması öngörülüyor.
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