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Doğu Anadolu için gök gürültülü sağanak uyarısı

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.06.2019 10:06 | Son Güncelleme

Doğu Anadolu için gök gürültülü sağanak uyarısı

Doğu Anadolu Bölgesi için gök gürültülü sağanak uyarısı yapıldı.

Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, bölge genelinde hava parçalı, yer yer çok bulutlu olacak.

Öğle saatlerinden itibaren aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanağın etkili olması beklenen bölgede, sıcaklık mevsim normallerinde seyredecek.

Bölgede rüzgar, güneybatıdan hafif, zaman zaman orta kuvvette esecek.

Gece en düşük hava sıcaklığı Ardahan'da 7, Kars'ta 8,5, Erzurum'da 10, Ağrı'da 13, Tunceli'de 16, Erzincan ve Iğdır'da 17 derece ölçüldü.

Gün içinde en yüksek hava sıcaklıklarının ise Iğdır'da 32, Tunceli'de 31, Erzincan ve Ağrı'da 27, Erzurum'da 25, Kars'ta 24, Ardahan'da 22 derece olması bekleniyor.

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Anahtar Kelimeler:
Doğu Anadolu Erzurum gök gürültüsü sağanak

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