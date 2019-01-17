Doğu Anadolu için kar ve rüzgar uyarısı

Doğu Anadolu Bölgesi'nde kar yağışı ve kuvvetli rüzgarın görüleceği bildirildi.

Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğünden alınan bilgiye göre, bölge genelinde havanın çok bulutlu, aralıklı kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Gece saatlerinde buzlanma ile don olayının etkisini göstermesi beklenen bölgede sıcaklıklar mevsim normallerinde seyredecek.

Bölgede rüzgarın kuzey ve kuzeybatı yönlerden hafif zaman zaman orta kuvvette, Erzincan ve Erzurum çevrelerinde ise saatte 40-60 kilometre hızla esmesi bekleniyor.

Gece en düşük hava sıcaklıkları sıfırın altında Iğdır'da 1, Tunceli'de 2, Erzincan'da 4, Ağrı'da 5, Erzurum, Kars ve Ardahan'da 7 derece ölçüldü.

Günün en yüksek sıcaklıkları Iğdır'da 5, Tunceli'de 2, Erzincan ve Ağrı'da sıfır, sıfırın altında olmak üzere Kars'ta 2, Erzurum ve Ardahan'da 3 derece olacak.

Kar kalınlıkları Erzurum'da 26, Ağrı'da 25, Ardahan'da 20, Kars'ta 13, Erzincan'da 4 santimetre ölçüldü.

Yetkililer, bölgede kuvvetli buzlanma, don olayı ile fırtına sonucu oluşabilecek çatı uçması, ağaç ve direk devrilmesi, soba ve doğal gaz kaynaklı baca gazı zehirlenmeleri ve ulaşımda aksama gibi olumsuzluklara karşı vatandaşları ve ilgilileri uyardı.

