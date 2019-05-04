Doğu Anadolu için kuvvetli yağış uyarısı

Doğu Anadolu Bölgesi'nde kuvvetli yağış beklendiği bildirildi.

Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, havanın parçalı ve çok bulutlu olması beklenen bölgede, aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak etkili olacak.

Sağanağın Erzurum, Kars ve Ardahan çevrelerinde zaman zaman kuvvetli olacağı öngörülüyor.

Sıcaklığın mevsim normalleri civarında seyredeceği bölgede, rüzgar güney ve güneybatıdan hafif, zaman zaman orta kuvvette esecek.

Bölgede gece en düşük hava sıcaklığı Ardahan, Kars ve Erzurum'da 4, Ağrı'da 5, Erzincan'da 7, Tunceli'de 8 ve Iğdır'da 12 derece ölçüldü.

Gün içinde beklenen en yüksek sıcaklık ise Iğdır'da 21, Tunceli'de 18, Ağrı ve Erzincan'da 14, Ardahan ve Erzurum'da 10, Kars'ta 11 derece olacak.

Bölgede kuvvetli yağıştan dolayı oluşabilecek ani sel, su baskını ve yıldırımın yanı sıra iri çaplı dolu yağışına karşı da tedbirli olunması uyarısı yapıldı.

