HABER

"Doğu Anadolu Kariyer Fuarı" açıldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 08.03.2019 14:39 | Son Güncelleme

Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi Başkanı Salim Atay: - "Uluslararası rekabetin hakim olduğu bu yüzyılda öğrencileri bir kapıdan alıp 4 veya 5 sene sonra öbür kapıdan eline diploma vererek yollayacağımız bir kurum ile dünyayla rekabet edemeyiz" - "Ekonomi büyüdükçe, üretim arttıkça rekabet artar. O zaman daha çok çalışmamız ve gayret etmemiz lazım"

Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi Başkanı Salim Atay, "Uluslararası rekabetin hakim olduğu bu yüzyılda öğrencileri bir kapıdan alıp 4 veya 5 sene sonra öbür kapıdan eline diploma vererek yollayacağımız bir kurum ile dünyayla rekabet edemeyiz." dedi.

Cumhurbaşkanlığı himayesinde, Erzurum Teknik Üniversitesi (ETÜ) ev sahipliğinde düzenlenen "Doğu Anadolu Kariyer Fuarı", Recep Tayyip Erdoğan Fuar Merkezi'ndeki törenle açıldı.

Salim Atay, açılışta yaptığı konuşmada, fuarlar ile sembolik, geçici gündeme yönelik bir şey yapmadıklarını, yıllardır süren bu faaliyetlerin devam edeceğini söyledi. Ülke vatandaşlarının her birinin yetenek olduğuna inandıklarını aktaran Atay, "Gençlerimiz kendilerini yetenek olarak algılayıp bu şekilde davransınlar. İnsan Kaynakları Ofisi olarak gençlerle ilgili tek uygulama bu tür fuarlar değil, geliştirdiğimiz tek araç da bu değil." diye konuştu.

Atay, kariyer fuarında Türkiye'nin en büyük markalarının yanı sıra Erzurum'un yerel markaları ile kamunun ulusal ve uluslararası ölçekli birimlerinin bulunduğunu dile getirerek fuarların gençlere staj, yarı zamanlı iş fırsatı, projelerin paylaşılıp destek aranabilecek ve fırsatlar sağlanabilecek yerler olduğunu aktardı.

Türkiye'de işsizliğin azlığı veya çokluğunun sürekli olarak speküle edildiğine dikkati çeken Atay, şöyle devam etti:

"Dünyada bugün çok beğendiğimiz veya kendimizle mukayese ettiğimiz ekonomiler var. Orada bir üniversite mezunu işe girebilmek için ortalama kaç başvuru yapıyor biliyor musunuz, ben size söyleyeyim, 25 ile 34 arasında başvuru yapıyor, bizde ise 9 ile 11. Biz yeterince iş aramıyoruz, gayret etmiyoruz. Biz 1 trilyon dolara yakın gayri safi milli hasıla üreten 82 milyonu aşkın nüfuslu büyük ve güçlü ülkeyiz. Siz zannediyor musunuz bizden daha çok gayri safi milli hasıla üreten, teknolojisi daha gelişmiş olan, bilimde daha ileri olduğunu düşündüğümüz ülkelerde insanlar okulu bitirir bitirmez patır patır işe giriyorlar, yok böyle bir şey. Ekonomi büyüdükçe, üretim arttıkça rekabet artar. O zaman daha çok çalışmamız ve gayret etmemiz lazım."

Bu fuarların Türkiye'nin 8 bölgesinde bu yıl 87 üniversitenin kendi içinde kümelenmesi sonucunda yapılan faaliyetler olduğunu bildiren Atay, bu faaliyete 1300 civarında şirketin de katıldığını anlattı.

Atay, bütün üniversitelerde kariyer merkezleri kurulacağını vurgulayarak, sözlerini şöyle tamamladı:

"Bu fuara katılan 12 rektörümüze sesleniyorum, üniversitelerinizde kariyer merkezi yoksa lütfen biran önce kurun. Uluslararası rekabetin hakim olduğu bu yüzyılda öğrencileri bir kapıdan alıp 4 veya 5 sene sonra öbür kapıdan eline diploma vererek yollayacağımız bir kurum ile dünyayla rekabet edemeyiz. O çocukların nereye gittiklerini, ne iş yaptıklarını, ne kadarının aldığı eğitime uygun işlerde çalıştığını da bilmek zorundayız. Biz İnsan Kaynakları Ofisi olarak bu konuda gerekli çalışmayı yaptık, yakında rektörlerimize de bunu duyuracağız."

Erzurum Valisi Okay Memiş, AK Parti Erzurum milletvekilleri Recep Akdağ, Zehra Taşkesenlioğlu, Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, Erzurum Cumhuriyet Başsavcısı Burhan Bölükbaşı ve ETÜ Rektörü Prof. Dr. Bülent Çakmak da açılışta birer konuşma yaptı.

AK Parti Erzurum Milletvekili Selami Altınok, Jandarma Bölge Komutanı Tümgeneral Ahmet Hacıoğlu, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Bekir Uzun, İl Emniyet Müdürü Ahmet Arslan, Erzurum Atatürk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ömer Çomaklı, çeşitli üniversitelerin rektör ve akademisyenler ile çok sayıda davetlinin katıldığı programda daha sonra açılış kurdelesi kesilerek fuar alanı gezildi.

Yarın sona erecek fuarda, üniversite öğrencileri ile kamu ve özel sektör temsilcileri, kariyer ve istihdam konularında görüşme olanağı bulacak.

PARTNERHer evde bulunuyor! Bakın nasıl üretiliyormuşHer evde bulunuyor! Bakın nasıl üretiliyormuş
Yüzme antrenörüne dev akvaryumda evlenme teklifi sürpriziYüzme antrenörüne dev akvaryumda evlenme teklifi sürprizi
HAVAİST’in kadın şoföründen Erdoğan’a çağrı: Makam şoförleriniz kadın olsunHAVAİST’in kadın şoföründen Erdoğan’a çağrı: Makam şoförleriniz kadın olsun
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi Başkanı Salim Atay Doğu Anadolu Kariyer Fuarı Erzurum Erzurum Teknik Üniversitesi

En Çok Okunan Haberler

Alkol alıp yolun ortasında sızınca feci şekilde öldü

Alkol alıp yolun ortasında sızınca feci şekilde öldü

Son dakika: FETÖ'nün mahrem imamlarına operasyon!

Son dakika: FETÖ'nün mahrem imamlarına operasyon!

Sıla ve Ahmet Kural'ın o fotoğrafına ilginç yorum!

Sıla ve Ahmet Kural'ın o fotoğrafına ilginç yorum!

Cüneyt Çakır İtalya'yı karıştırdı!

Cüneyt Çakır İtalya'yı karıştırdı!

'2 anket yaptırdım, bunda da önde çıktım'

'2 anket yaptırdım, bunda da önde çıktım'

Esenyurt'ta korkutan patlama! Ortalık savaş alanına döndü

Esenyurt'ta korkutan patlama! Ortalık savaş alanına döndü

İlginizi Çekebilir

Şimdi evini yenileme zamanı

Şimdi evini yenileme zamanı

Akdeniz beşik gibi! Yine sallandı

Akdeniz beşik gibi! Yine sallandı

16 TL’den 10.000 TL’ye, her bütçeye uygun kablosuz kulaklıklarla tanışın

16 TL’den 10.000 TL’ye, her bütçeye uygun kablosuz kulaklıklarla tanışın

Bir kent şokta! Müdür denize atlayıp intihar etti

Bir kent şokta! Müdür denize atlayıp intihar etti

İstanbul'da katliam! 3 ilçede dehşet saçtı

İstanbul'da katliam! 3 ilçede dehşet saçtı

Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Almanya'da 300 bin kişiyi dolandırdı! Denizli'de yakalandı

Almanya'da 300 bin kişiyi dolandırdı! Denizli'de yakalandı

4 askerin şehit olduğu helikopter kazasıyla ilgili flaş gelişme

4 askerin şehit olduğu helikopter kazasıyla ilgili flaş gelişme

YKS'ye başvuran aday sayısı belli oldu

YKS'ye başvuran aday sayısı belli oldu

Halatlarla indiler! 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde hareketli anlar

Halatlarla indiler! Köprüde hareketli anlar

Türkiye Ermenileri Patriği Mesrob Mutafyan hayatını kaybetti

Mesrob Mutafyan hayatını kaybetti!

Yeni askerlik sisteminde bedelli askerlik ücreti kaç para olacak? (2019 bedelli askerlik ücreti)

Yeni askerlik sisteminde bedelli askerlik ücreti belli oldu

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.