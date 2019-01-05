Doğu Anadolu'da 102 köy ve mahalle ile ulaşım sağlanamıyor

Doğu Anadolu Bölgesi'nde etkili olan kar yağışı ve tipi nedeniyle Erzurum, Erzincan, Ardahan ve Tunceli'de 102 köy ve mahalle ile ulaşım sağlanamıyor.

Erzurum'da bir süredir aralıklarla devam eden ve özellikle akşam ile gece saatlerinde yüksek kesimlerde etkili olan kar yağışı ve soğuk hava hayatı olumsuz etkiledi.

Olumsuz hava koşulları nedeniyle 11 mahalle yolunun ulaşıma kapandığı kentte, bazı ev ve iş yerlerinin çatısında buz sarkıtları oluştu.

Erzurum Büyükşehir Belediyesi karla mücadele ekipleri, kent merkezinde kalınlığı 17 santimetreye ulaşan karı temizlemek ve kapanan köy yollarını açmak için çalışmalarını sürdürüyor.

- Erzincan

İl Özel İdaresinden yapılan açıklamaya göre, Erzincan'daki da kar yağışı ve tipi nedeniyle ilçelerden Çayırlı'da 9, İliç'te 6, Kemaliye'de 11, Otlukbeli'nde 3, Refahiye'de 7 ve Tercan'da 5 olmak üzere toplam 41 köy yolu ulaşıma kapalı bulunuyor.

Söz konusu yolları açmak için 7 ekip, 8 greyder, 4 bıçaklı kamyon, 5 kepçe ve kar makineleriyle çalışmalar yürütülüyor.