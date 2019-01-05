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Doğu Anadolu'da 102 köy ve mahalle ile ulaşım sağlanamıyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 05.01.2019 11:33 | Son Güncelleme

Kar yağışı nedeniyle Erzurum, Erzincan, Tunceli ile Ardahan'da 102 mahalle ve köy yolu ulaşıma kapalı bulunuyor

Doğu Anadolu Bölgesi'nde etkili olan kar yağışı ve tipi nedeniyle Erzurum, Erzincan, Ardahan ve Tunceli'de 102 köy ve mahalle ile ulaşım sağlanamıyor.

Erzurum'da bir süredir aralıklarla devam eden ve özellikle akşam ile gece saatlerinde yüksek kesimlerde etkili olan kar yağışı ve soğuk hava hayatı olumsuz etkiledi.

Olumsuz hava koşulları nedeniyle 11 mahalle yolunun ulaşıma kapandığı kentte, bazı ev ve iş yerlerinin çatısında buz sarkıtları oluştu.

Erzurum Büyükşehir Belediyesi karla mücadele ekipleri, kent merkezinde kalınlığı 17 santimetreye ulaşan karı temizlemek ve kapanan köy yollarını açmak için çalışmalarını sürdürüyor.

- Erzincan

İl Özel İdaresinden yapılan açıklamaya göre, Erzincan'daki da kar yağışı ve tipi nedeniyle ilçelerden Çayırlı'da 9, İliç'te 6, Kemaliye'de 11, Otlukbeli'nde 3, Refahiye'de 7 ve Tercan'da 5 olmak üzere toplam 41 köy yolu ulaşıma kapalı bulunuyor.

Söz konusu yolları açmak için 7 ekip, 8 greyder, 4 bıçaklı kamyon, 5 kepçe ve kar makineleriyle çalışmalar yürütülüyor.

- Tunceli

Tunceli'de de aralıklarla etkili olan kar yağışı nedeniyle 20 köye ulaşım gerçekleştirilemiyor.

İl Özel İdaresi Genel Sekreterliği Yol ve Ulaşım Müdürlüğüne bağlı 5 ekip, karla mücadele çalışmalarını aralıksız devam ettiriyor.

Yüksek kesimlerde yer yer etkisini artıran tipi ve sis ekiplerin çalışmalarını güçleştiriyor.

Kar yağışının aralıklarla etkili olduğu Ardahan'da da yolu kardan kapalı olan 30 köy yolunun açılması için ekiplerin çalışması devam ediyor.

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