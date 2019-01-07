Doğu Anadolu'da 1176 köy ve mahalle yolu ulaşıma kapalı

Doğu Anadolu Bölgesi'nde etkili olan kar yağışı nedeniyle 6 ilde 1176 mahalle ve köye ulaşım sağlanamıyor. Erzurum'da aralıklarla devam eden ve özellikle akşam saatlerinde yüksek kesimlerde etkili olan kar yağışı ve soğuk hava, hayatı olumsuz etkiledi. Olumsuz hava koşulları nedeniyle 613 köy ve mahalle yolunun ulaşıma kapandığı kentte, bazı ev ve iş yerlerinin çatısında buz sarkıtları oluştu, süs havuzları ise buz tuttu. Erzurum Büyükşehir Belediyesi karla mücadele ekipleri, kent merkezinde kalınlığı 17 santimetreye ulaşan karı temizlemek ve kapanan köy yollarını açmak için çalışmalarını sürdürüyor. - Erzincan Erzincan'da etkili olan kar yağışı nedeniyle 188 köy yoluna ulaşım sağlanamıyor. İl Özel İdaresinden yapılan açıklamaya göre, kar yağışı ve tipi nedeniyle merkezde 10, ilçelerden Çayırlı'da 40, Kemaliye'de 5, Otlukbeli'de 8, Refahiye'de 70, Tercan'da 40 ve Üzümlü'de 15 olmak üzere toplam 188 köy yolu ulaşıma kapandı. Yol açma çalışması, 10 ekip, 8 greyder, 4 bıçaklı kamyon, 8 kepçe ve kar makineleri ile sürüyor.

- Ağrı Ağrı'da dün gece saatlerinde başlayan kar yağışı, hayatı olumsuz etkiledi. Güne beyaz örtüyle uyanan vatandaşlar, soğuk hava ve buzlanma nedeniyle zor anlar yaşadı. Ağrı İl Özel İdaresinden yapılan açıklamada, kar yağışı ve tipi nedeniyle 137 köy yolunun ulaşıma kapalı olduğu, karla mücadele ekiplerinin temizleme ve tuzlama çalışmalarını aralıksız sürdürdüğü belirtildi. Karayolları 123. Şube Şefliğinden yapılan açıklamada ise yağışın devam ettiği ifade edilerek, ekiplerin özellikle sıkıntı yaşanabilecek Cumaçay-Kağızman kara yolunda çalışmalarını yoğunlaştırdığı kaydedildi. Şefliğin sorumluluk alanındaki yolların trafiğe açık olduğu vurgulanan açıklamada, temizleme ve tuzlama çalışmalarının devam ettiği kaydedildi. - Tunceli Tunceli'de etkili olan kar yağışı nedeniyle 206 köy yoluna ulaşım sağlanamıyor. Kent genelinde 2 gün önce ekili olmaya başlayan kar yağışı nedeniyle merkezde 36, Pülümür'de 38, Pertek'te 11, Ovacık'ta 29, Nazımiye'de 21, Mazgirt'te 49 ve Hozat ilçesinde 22 olmak üzere toplamda 206 köy yolu ulaşıma kapandı.