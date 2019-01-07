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Doğu Anadolu'da 1176 köy ve mahalle yolu ulaşıma kapalı

GÜNCEL HABERLERİ  | 07.01.2019 11:33 | Son Güncelleme

Bölgede etkili olan kar yağışı nedeniyle Erzurum'da 613, Erzincan'da 188, Ağrı'da 137, Tunceli'de 206, Kars'ta 30, Ardahan'da ise 2 mahalle ve köye ulaşım sağlanamıyor - Belediye ve kara yolları ekipleri, kapalı yolları ulaşıma açmak için çalışmalarını aralıksız sürdürüyor

Doğu Anadolu Bölgesi'nde etkili olan kar yağışı nedeniyle 6 ilde 1176 mahalle ve köye ulaşım sağlanamıyor.

Erzurum'da aralıklarla devam eden ve özellikle akşam saatlerinde yüksek kesimlerde etkili olan kar yağışı ve soğuk hava, hayatı olumsuz etkiledi.

Olumsuz hava koşulları nedeniyle 613 köy ve mahalle yolunun ulaşıma kapandığı kentte, bazı ev ve iş yerlerinin çatısında buz sarkıtları oluştu, süs havuzları ise buz tuttu.

Erzurum Büyükşehir Belediyesi karla mücadele ekipleri, kent merkezinde kalınlığı 17 santimetreye ulaşan karı temizlemek ve kapanan köy yollarını açmak için çalışmalarını sürdürüyor.

- Erzincan

Erzincan'da etkili olan kar yağışı nedeniyle 188 köy yoluna ulaşım sağlanamıyor.

İl Özel İdaresinden yapılan açıklamaya göre, kar yağışı ve tipi nedeniyle merkezde 10, ilçelerden Çayırlı'da 40, Kemaliye'de 5, Otlukbeli'de 8, Refahiye'de 70, Tercan'da 40 ve Üzümlü'de 15 olmak üzere toplam 188 köy yolu ulaşıma kapandı.

Yol açma çalışması, 10 ekip, 8 greyder, 4 bıçaklı kamyon, 8 kepçe ve kar makineleri ile sürüyor.

- Ağrı

Ağrı'da dün gece saatlerinde başlayan kar yağışı, hayatı olumsuz etkiledi.

Güne beyaz örtüyle uyanan vatandaşlar, soğuk hava ve buzlanma nedeniyle zor anlar yaşadı.

Ağrı İl Özel İdaresinden yapılan açıklamada, kar yağışı ve tipi nedeniyle 137 köy yolunun ulaşıma kapalı olduğu, karla mücadele ekiplerinin temizleme ve tuzlama çalışmalarını aralıksız sürdürdüğü belirtildi.

Karayolları 123. Şube Şefliğinden yapılan açıklamada ise yağışın devam ettiği ifade edilerek, ekiplerin özellikle sıkıntı yaşanabilecek Cumaçay-Kağızman kara yolunda çalışmalarını yoğunlaştırdığı kaydedildi.

Şefliğin sorumluluk alanındaki yolların trafiğe açık olduğu vurgulanan açıklamada, temizleme ve tuzlama çalışmalarının devam ettiği kaydedildi.

- Tunceli

Tunceli'de etkili olan kar yağışı nedeniyle 206 köy yoluna ulaşım sağlanamıyor.

Kent genelinde 2 gün önce ekili olmaya başlayan kar yağışı nedeniyle merkezde 36, Pülümür'de 38, Pertek'te 11, Ovacık'ta 29, Nazımiye'de 21, Mazgirt'te 49 ve Hozat ilçesinde 22 olmak üzere toplamda 206 köy yolu ulaşıma kapandı.

Tunceli İl Özel İdaresi Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğüne bağlı 7 ekip, ulaşım sağlanamayan köy yollarında karla mücadele çalışması yapıyor.

Ekiplerin çalışmasını, yüksek kesimlerde yer yer meydana gelen tipi ve sis olumsuz etkiliyor.

- Kars

Kars'ta dün gece saatlerinde başlayan kar yağışı nedeniyle vatandaşlar zor anlar yaşadı. Vatandaşlar, iş yerleri önünde ve araçlarının üzerindeki karları temizledi.

Zaman zaman etkisini arttıran kar yağışı nedeniyle 30 köy yolunda ulaşım sağlanamıyor.

Kar yağışı ve tipi nedeniyle Sarıkamış ilçesinde 24, Arpaçay'da ise 6 köy yoluna ulaşım kapalı.

İl Özel İdaresi ekipleri yolların ulaşıma açılması için çalışmalarını sürdürüyor.

Sarıkamış ilçesinde ise kar yağışı ve tipi hayatı olumsuz etkiledi.

Soğuk hava nedeniyle ilçedeki bazı bina çatılarında uzun buz sarkıtları oluştu.

Vatandaşlar arabalarının üzerinde ve evlerinin önünde biriken karları temizledi.

Sabah saatlerinde ise bazı vatandaşlar tipi nedeniyle yollarda güçlükle yürüyebildi. Sarıkamış belediyesi ekipleri caddelerde kar küreme çalışması başlattı.

Sürücülerden Murat Kesemen, iki gündür devam eden kar yağışı ve tipinin etkili olduğunu belirterek, "Kar yağışı nedeniyle zor anlar yaşıyoruz, kayganlaşan yollarda araç kullanmak çok zor, tüm sürücüler dikkatli olsun." dedi.

- Ardahan

Ardahan'da etkili olan kar yağışı nedeniyle 2 köy yolu ulaşıma kapalı.

İl Özel İdaresi ekipleri, kapalı yolları açmak için çalışma başlattı.

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Ağrı Erzincan kapalı köy yolu Karla Mücadele Çalışmaları Tunceli

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