Doğu Anadolu'da 2 ilde sağanak bekleniyor

Doğu Anadolu Bölgesi'ndeki 2 ilde gök gürültülü sağanak bekleniyor.

Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, bölge genelinde hava parçalı bulutlu olacak. Kars ve Ardahan çevrelerinde öğle saatlerinden akşama kadar aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak etkisini gösterecek.

Sıcaklıkların mevsim normallerinin 2 ila 4 derece üzerinde seyredeceği bölgede, rüzgar kuzeyden hafif, zaman zaman orta kuvvette esecek.

Gece en düşük hava sıcaklıkları Kars'ta 6, Ardahan'da 7, Erzurum ve Ağrı'da 9, Tunceli'de 14, Iğdır'da 15, Erzincan'da 18 derece ölçüldü.

Gün içinde en yüksek sıcaklıkların ise Iğdır ve Tunceli'de 33, Erzincan'da 32, Ağrı'da 29, Erzurum'da 28, Kars ve Ardahan'da 25 derece olması bekleniyor.

