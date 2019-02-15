Doğu Anadolu'da 221 köy ve mahalle yolu kapalı

Ağrı'da bir süredir etkili olan soğuk hava, gece saatlerinde yerini kar yağışına bıraktı. Sabah saatlerine kadar etkisini sürdüren yağış nedeniyle kısa sürede cadde ve sokaklar karla kaplandı.

Büyükşehir Belediyesi karla mücadele ekipleri, kent merkezinde kalınlığı 25 santimetre olan karı temizlemek ve kapanan yolları açmak için çalışmalarını sürdürüyor.

Erzurum'da dün akşam saatlerinden itibaren etkili olan kar yağışı sonrası 202 mahalle yolunda ulaşım sağlanamıyor.

Bölgede aralıklarla süren kar yağışı, tipi ve buzlanma, özellikle kent merkezlerine uzak mahalle ve köylerde yaşamı olumsuz etkiledi.

ERZURUM (AA) - Doğu Anadolu Bölgesi'nde bulunan Erzurum, Ağrı ve Kars'ta kar yağışı nedeniyle 221 mahalle ile köy yolu ulaşıma kapandı.

Karla mücadele ekiplerinin kapalı yolları açmak için çalışmalara başladığı aktarılan açıklamada, oluşabilecek olumsuzluklara karşı da ekiplerin hazırlıklı olduğu ifade edildi.

Geçen yıla göre bu sene Ağrı'da havaların daha soğuk olduğu anlatan Kerem Adıgüzel, yoğun kar yağışının ulaşımda aksamalara neden olduğunu dile getirdi.

Adıgüzel, olumsuz hava koşullarının özellikle sosyal hayatı olumsuz etkilediğini belirterek, "Bu yıl geçen yıla oranla kar daha fazla yağdı ama insanlar hayatından memnun. Sonuç itibariyle bu duruma alışkınız. Zorlanıyoruz ama maalesef kar üşüyen insanlar için romantik yağmıyor." ifadelerini kullandı.

- Kars

Kars'ta gece saatlerinde başlayan kar yağışı, sabah saatlerinde de etkisini sürdürdü.

Kars Belediyesi ekipleri kaldırım ve yollarda kar küreme çalışması, Karayolları 18. Bölge Müdürülüğü ekipleri de çevre yollarda kar temizleme çalışması yaptı.

Kar yağışı nedeniyle Akyaka ilçesinde 3 köy yolunda ulaşım sağlanamıyor. Yolların açılması için İl Özel İdare ekipleri çalışma başlattı.