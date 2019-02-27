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Doğu Anadolu'da 242 mahalle ve köy ile ulaşım sağlanamıyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.02.2019 12:03 | Son Güncelleme

Doğu Anadolu'da 242 mahalle ve köy ile ulaşım sağlanamıyor

Doğu Anadolu'da etkili olan kar yağışı ve tipi nedeniyle Kars, Ağrı, Tunceli ve Erzurum'daki 242 mahalle ve köyün yolu ulaşıma kapandı.

Bölgede dün akşam saatlerinde başlayan kar yağışı, gece etkisini artırdı.

Özellikle yüksek kesimlerde tipinin de etkili olduğu Ağrı'da 171 köy yolu olumsuz hava koşulları yüzünden ulaşıma kapandı.

İl Özel İdaresi görevlileri iş makinalarıyla kar nedeniyle kapalı köy yollarını açma, belediye görevlileri de cadde ve sokakları kardan temizleme çalışması yürütüyor.

Karayolları 123. Şube Şefliğinden yapılan açıklamada Karayollarının sorumluluk alanındaki yolların açık olduğu, yaşanabilecek olumsuzluklara karşı ekiplerin aralıksız çalıştığı bildirildi.

- Kars

Kar yağışı ve tipi yüzünden 14 köyle ulaşım sağlanamayan Kars'ta da sabah saatlerinde okula giden öğrenciler ve iş yerlerine giden vatandaşlar zor anlar yaşadı.

Belediye ve Karayolları 18. Bölge Müdürlüğü ekipleri, kaldırımları ve yolları temizleme çalışması başlattı.

Yağış nedeniyle bazı vatandaşlar karla kaplanan araçlarını temizlemek için uğraştı.

Kar ve olumsuz hava koşulları nedeniyle Digor'da 4, Sarıkamış'ta 10 köy yolunda ulaşım sağlanamıyor.

İl Özel İdaresi ekipleri, kapanan köy yollarını açmak için kar küreme ve tuzlama çalışması yapıyor.

Sarıkamış ilçesinde de etkili olan kar yağışı sürücülere zor anlar yaşattı. İlçedeki belediye ekipleri mahalle ve cadde aralarında kar küreme çalışması yürütüyor.

- Tunceli

Tunceli'de ise kar yağışı dolayısıyla 34 köy ile ulaşım sağlanamıyor.

Kentte dün akşam saatlerinde etkili olan kar yağışı nedeniyle il merkezinde 9, Nazımiye'de 9, Hozat'ta 12 ve Çemişgezek'te 4 olmak üzere toplam 34 köy yolu ulaşıma kapandı.

İl Özel İdaresi Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğüne bağlı 4 ekip, ulaşıma kapanan köy yollarında karla mücadele çalışması gerçekleştiriyor.

- Erzurum

Halen aralıklarla süren kar yağışı sebebiyle il merkezinde kar kalınlığının 25 santimetreye ulaştığı Erzurum'da da kırsal kesimdeki 23 mahalle yolu ulaşıma kapandı.

Büyükşehir Belediyesi karla mücadele ekipleri, kapanan mahalle yollarını açmak için çalışmalarını sürdürüyor.

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Ağrı kapalı köy yolları kar yağışı karla mücadele Tunceli

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