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Doğu Anadolu'da 280 köy ve mahalle yolu ulaşıma kapandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 03.12.2019 11:18 | Son Güncelleme

Doğu Anadolu'da 280 köy ve mahalle yolu ulaşıma kapandı

Erzurum, Ağrı, Iğdır ve Erzincan'da etkili olan kar yağışı ve tipi nedeniyle 280 köy ve mahalle yoluna ulaşım sağlanamıyor.

Erzurum'da etkili olan kar dolayısıyla 181 mahalle yolu ulaşıma kapandı. Büyükşehir Belediyesine bağlı karla mücadele ekipleri, mahalle yollarını açmak için çalışma yürütüyor.

Karayolları ekipleri de şehirler arası yollarda ve ana arterlerde ulaşımda aksaklıkların yaşanmaması için kar küreme ve tuzlama çalışmasını sürdürüyor.

- Erzincan

Erzincan'da ise kar ve tipi nedeniyle 65 köy yolu ulaşıma kapandı.

Refahiye'de 60 ve Tercan'da 5 olmak üzere 65 köy yolunda ulaşım sağlanamıyor.

Kapalı yolların açılması için İl Özel İdaresine bağlı 4 ekip, 7 greyder, 2 bıçaklı kamyon, 1 dozer, 3 kepçe ve kar makinesi ile çalışma yürütülüyor.

Karla mücadele ekipleri, ulaşıma kapanan Iğdır'da 7 ve Ağrı'da 27 köy yolunda karla mücadele ediyor.

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