Doğu Anadolu'da 346 köy ve mahalle yolu kapandı

Doğu Anadolu Bölgesi'nde etkili olan kar yağışı ve tipi nedeniyle 5 ildeki 346 mahalle ve köy yolu ulaşıma kapalı bulunuyor.

Erzurum'da etkili olan kar, tipi ve soğuk hava, yaşamı olumsuz etkiledi. Bu nedenle 174 mahalle yolunun ulaşıma kapandığı Erzurum'da, ev ve iş yerlerinin çatısında buz sarkıtları oluştu, süs havuzları buz tuttu.

Büyükşehir Belediyesi Karla Mücadele ekipleri, karı temizlemek ve kapanan mahalle yollarını açmak için çalışmalarını sürdürüyor.

- Erzincan

Erzincan İl Özel İdaresinden yapılan açıklamaya göre, kar yağışı ve tipi nedeniyle ilçelerden Çayırlı'da 2, İliç'de 5, Kemah'ta 8, Kemaliye'de 11, Otlukbeli'de 1, Refahiye'de 25, Tercan'da 20 ve Üzümlü'de 9 olmak üzere toplam 81 köy yolu ulaşıma kapalı bulunuyor.

Yolların açılması için İl Özel İdaresine bağlı 10 ekip, 8 greyder, 4 bıçaklı kamyon, 1 dozer, 8 kepçe ve kar makineleriyle çalışma yürütüyor.

- Tunceli

Tunceli'de de olumsuz hava koşulları sonucu 79 köy yolu ulaşıma kapandı.

İl Özel İdaresi Genel Sekreterliği Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğüne bağlı ekipler, kapalı yolları açmak amacıyla çalışmalarını sürdürüyor.