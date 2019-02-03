Doğu Anadolu'da 37 köy ve mahalle yolu kapalı

Doğu Anadolu Bölgesi'nde etkili olan kar yağışı sebebiyle 37 mahalle ve köyle ulaşım sağlanamıyor.

Erzurum'da bir süre önce etkili olan kar yağışı sonrası 18 mahalle yolu ulaşıma kapandı.

Kentte, bazı ev ve iş yerlerinin çatısında buz sarkıtları oluştu, süs havuzları buz tuttu.

Erzurum Büyükşehir Belediyesi karla mücadele ekipleri, kent merkezinde kalınlığı 22 santimetreye ulaşan karı temizlemek ve kapanan mahalle yollarını açmak için çalışmalarını sürdürüyor.

- Tunceli

Tunceli'de etkili olan kar yağışı nedeniyle 19 köyle ulaşım sağlanamıyor.

Kent genelinde önceki gün etkili olan kardan dolayı Pülümür'de 4, Ovacık'ta 5, Nazımiye'de 5, Hozat'ta 4 ve merkezde 1 olmak üzere toplam 19 köy yolu ulaşıma kapandı.

Tunceli İl Özel İdaresi Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğüne bağlı 5 ekip, köy yollarında karla mücadele çalışmalarına devam ediyor.

