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Doğu Anadolu'da 4 il için buzlanma ve çığ uyarısı

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.02.2019 09:56 | Son Güncelleme

Meteoroloji, Van, Bitlis, Muş ve Hakkari için buzlanma ile çığ uyarısı yaptı

Doğu Anadolu Bölgesi'ndeki 4 il için buzlanma ve çığ uyarısında bulunuldu.

Meteoroloji 14. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, bölge genelinde hava parçalı bulutlu olacak, sabah buzlanma ve don ile yer yer sis ve pus görülecek.

Hava sıcaklığının mevsim normallerinde seyredeceği bölgede, rüzgar kuzeyden hafif, yer yer orta kuvvette esecek.

Bölgede gece en düşük hava sıcaklığı, sıfırın altında olmak üzere Bitlis'te 11, Hakkari'de 8, Muş'ta 6, Van'da 3 derece ölçüldü.

Günün en yüksek sıcaklığının, sıfırın altında olmak üzere Muş'ta 1, Bitlis ve Hakkari'de 2, Van'da 3 derece olması bekleniyor.

Van Gölü'nde ise hava parçalı çok bulutlu olacak, rüzgar batı ve güneybatıdan, zamanla kuzeybatıdan 4 ila 6 kuvvetinde esecek.

Bölge genelinde buzlanma ve yüksek kesimlerde meydana gelebilecek çığa karşı vatandaşların dikkatli ve tedbirli davranması gerekiyor.

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