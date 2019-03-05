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Doğu Anadolu'da 4 il için buzlanma ve çığ uyarısı

GÜNCEL HABERLERİ  | 05.03.2019 10:01 | Son Güncelleme

Meteoroloji, Van, Bitlis, Muş ve Hakkari için buzlanma ile çığ uyarısı yaptı

Doğu Anadolu Bölgesi'ndeki illerden Van, Bitlis, Muş ve Hakkari için buzlanma ile çığ uyarısında bulunuldu.

Meteoroloji 14. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, bölge genelinde hava parçalı ve çok bulutlu olacak.

Gece ve sabah buzlanma ve don ile yer yer sis ve pus beklenen bölgede, hava sıcaklıklarında önemli değişiklik olmayacak.

Günün en yüksek sıcaklığının Van ve Hakkari'de 5, Muş'ta 3 ve Bitlis'te 2 derece olması bekleniyor.

Rüzgar güney ve güneydoğudan hafif, ara sıra orta kuvvette esecek.

Bölge genelinde buzlanmaya ve yüksek kesimlerde çığ tehlikesine karşı vatandaşlar ile yetkililerin dikkatli ve tedbirli olması gerekiyor.

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Bitlis buzlanma çığ Hakkari muş Van

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