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Doğu Anadolu'da 4 il için zirai don uyarısı

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.03.2019 09:31 | Son Güncelleme

Meteoroloji, Van, Hakkari, Muş ve Bitlis için zirai don uyarısında bulundu

Doğu Anadolu Bölgesi'ndeki illerden Van, Hakkari, Muş ve Bitlis için zirai don uyarısı yapıldı.

Meteoroloji 14. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, bölge genelinde hava çok bulutlu, aralıklarla karla karışık yağmurlu ve kar yağışlı olacak.

Sabah ve gece buzlanma, don ile yer yer pus ve sis beklenen bölgede hava sıcaklıklığı 2 ila 5 derece artacak.

Gece en düşük sıcaklıklar, Bitlis'te sıfırın altında 2, Muş ve Hakkari'de sıfır, Van'da 3 derece ölçüldü.

Günün en yüksek sıcaklıklarının, Van ve Muş'ta 7, Hakkari'de 6, Bitlis'te 4 derece olması bekleniyor.

Bölgede geceden itibaren zirai don beklendiğinden meyve, sebze ve fide yetiştiricileri ile serada üretim yapan çiftçilerin, buzlanma ve yüksek kesimlerde çığ tehlikesine karşı da vatandaşların ve yetkililerin tedbirli davranması gerekiyor.

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Anahtar Kelimeler:
Meteoroloji uyarı Van zirai don

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