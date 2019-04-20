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Doğu Anadolu'da 4 ilde kar yağışı bekleniyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.04.2019 10:39 | Son Güncelleme

Doğu Anadolu'da 4 ilde kar yağışı bekleniyor

Doğu Anadolu Bölgesi'nde sağanak, karla karışık yağmur ve kar yağışı etkili olacak.

Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, havanın parçalı ve çok bulutlu olacağı bölge genelinde, aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak görülecek.

Yağışların Erzincan ve Iğdır'da yağmur ve yükseklerde karla karışık yağmur şeklinde görülmesi beklenen bölgede, Erzurum, Kars, Ağrı ve Ardahan'da ise karla karışık yağmur ve kar yağacak.

Sıcaklığın mevsim normallerinin altında seyredeceği bölgede, rüzgar güney ve güneybatılı yönlerden hafif, zaman zaman orta kuvvette esecek.

Bölgede gece en düşük hava sıcaklığı Iğdır'da 6, Erzincan'da 2, Ağrı'da 1, Erzurum ve Kars'ta sıfır, Ardahan'da sıfırın altında 2 derece ölçüldü.

Gün içinde en yüksek hava sıcaklığı ise Iğdır'da 13, Erzincan'da 10, Ağrı ile Erzurum'da 7, Kars ile Ardahan'da 5 derece olacak.

Kayak merkezlerindeki kar kalınlıkları da Sarıkamış'ta 71, Konaklı'da 93, Palandöken'de 140 ve Ergan'da 180 santimetre kaydedildi.

Bölgede kar erimeleriyle oluşabilecek sel, su baskını ve heyelan gibi olumsuzluklara karşı ilgililerin dikkatli ve tedbirli davranması istendi.

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Ağrı Ardahan Erzincan Erzurum ığdır Kars Meteoroloji Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğü

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