HABER

Doğu Anadolu'da 4 ilde sağanak bekleniyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.08.2019 09:57 | Son Güncelleme

Erzurum, Kars, Ardahan ve Erzincan'da gök gürültülü sağanak etkili olacak

Doğu Anadolu Bölgesi'ndeki 4 ilde gök gürültülü sağanağın etkili olacağı belirtildi.

Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, bölge genelinde havanın sabah saatlerinde az bulutlu ve açık, zamanla parçalı ve çok bulutlu olacağı tahmin ediliyor.

Bölgede öğleden sonra ise Erzurum, Erzincan, Kars ve Ardahan'da sağanak ve gök gürültülü sağanak bekleniyor.

Sıcaklığın mevsim normallerinde seyredeceği bölgede rüzgar kuzeyli yönlerden hafif, zaman zaman da orta kuvvette, yağış anında ise kuvvetli esecek.

Bölgede gece en düşük hava sıcaklığı Kars ve Ardahan'da 10, Erzurum'da 11, Erzincan'da 12, Ağrı'da 15, Iğdır'da 18 ve Tunceli'de 22 derece olarak kaydedildi.

Gün içinde en yüksek sıcaklıklar ise Tunceli'de 34, Iğdır'da 33, Erzincan'da 31, Ağrı'da 29, Kars'ta 27, Erzurum'da 26 ve Ardahan'da 25 derece olacak.

PARTNER O bir kamuflaj ustası O bir kamuflaj ustası
Tuzla'da denize giren 19 yaşındaki genç boğulduTuzla'da denize giren 19 yaşındaki genç boğuldu
(Özel) "İnsanlık ölmüş" dedirten sosyal deney...Denizde boğulan adama kimse yardım etmedi(Özel) "İnsanlık ölmüş" dedirten sosyal deney...Denizde boğulan adama kimse yardım etmedi
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Erzurum sağanak

En Çok Okunan Haberler

Lüks site sakinleri şok geçirdi! 176 bin liralık elektrik borcu!

Lüks site sakinleri şok geçirdi! 176 bin liralık elektrik borcu!

O detayı Soylu açıkladı! Emine Bulut cinayetinde flaş gelişme!

O detayı Soylu açıkladı! Emine Bulut cinayetinde flaş gelişme!

MasterChef'te gergin anlar! Stüdyodan kovdu

MasterChef'te gergin anlar! Stüdyodan kovdu

Sigaraya zam mı geldi? Haberler sonrası resmi açıklama geldi!

Sigaraya zam mı geldi? Haberler sonrası resmi açıklama geldi!

İBB bin 676 öğretmen alacak! İşte şartları

İBB bin 676 öğretmen alacak! İşte şartları

Ahmet Davutoğlu hakkında suç duyurusu

Ahmet Davutoğlu hakkında suç duyurusu

İlginizi Çekebilir

Dünyaca ünlü markalar en avantajlı fiyatlarla Morhipo'da!

Dünyaca ünlü markalar en avantajlı fiyatlarla Morhipo'da!

Kahreden haber: 3 asker şehit, 7 asker yaralandı

Kahreden haber: 3 asker şehit, 7 asker yaralandı

%70'e ek Sepette %30 indirim Ds'damat'ta sizleri bekliyor!

%70'e ek Sepette %30 indirim Ds'damat'ta sizleri bekliyor!

Metin Feyzioğlu: Suriyeliler içerisinde çok sayıda ajan var

Metin Feyzioğlu: Suriyeliler içerisinde çok sayıda ajan var

Başsavcılıktan Emine Bulut cinayeti açıklaması!

Başsavcılıktan Emine Bulut cinayeti açıklaması!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Son dakika! 15 ilde FETÖ operasyonu: 23 asker hakkında yakalama kararı

15 ilde düğmeye basıldı! Çok sayıda yakalama kararı

Ne Antalya ne Muğla! Burası Hatay'ın saklı cenneti Karamağara

Ne Antalya ne Muğla! Burayı gören hayran kalıyor

İstanbul Valiliğinden 'kayıp Suudi kadın' açıklaması

Çıkan haberler üzerine Valilikten açıklama!

Son dakika: Tunceli'de 2 terörist etkisiz hale getirildi

Bakanlık açıkladı! Etkisiz hale getirildiler

Dördüncü kapıya nasıl ulaşırsın? (En aldatıcı bulmacalar)

Dördüncü kapıya nasıl ulaşırsın? (En aldatıcı bulmacalar)

Son dakika... Ege Denizi'nde 4,1 büyüklüğünde deprem

AFAD duyurdu! 07.31'de deprem oldu

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.