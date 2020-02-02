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Doğu Anadolu'da 416 köy ve mahalle yolu ulaşıma kapalı

GÜNCEL HABERLERİ  | 02.02.2020 12:12 | Son Güncelleme

Erzurum, Iğdır, Kars, Erzincan ve Tunceli'de kar ve tipi nedeniyle kapanan 416 köy ve mahalle yolunun ulaşıma açılması için Karayolları ve belediye ekiplerinin çalışması sürüyor - Ağrı'da kapalı 450 köy yolu, karla mücadele ekiplerinin yoğun çalışmasıyla ulaşıma açıldı

Doğu Anadolu Bölgesi'ndeki 5 ilde, kar ve tipi nedeniyle 416 köy ve mahalleye ulaşım sağlanamıyor.

Erzurum'da 2 önce başlayan ve gece saatlerinde etkisini artıran kar yağışı ve tipi sonucu 158 mahalle yolu ulaşıma kapandı.

Büyükşehir Belediyesi ile Karayolları 12. Bölge Müdürlüğü ekipleri, kapalı yolları açmak için çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

- Iğdır

Iğdır'da da kar yağışı nedeniyle kapanan 60 köy yolundan 43'ü ulaşıma açıldı, yüksek kesimdeki 17 köye ise hala ulaşım sağlanamıyor.

İl Özel İdaresi Müdürlüğüne bağlı 5 ekip, kapalı yolları açmak için 2 gündür çalışmalarını sürdürüyor.

Iğdır-Ağrı ve Iğdır-Kars kara yollarında ise Karayolları Bölge Müdürlüğü ekipleri, kar küreme ve tuzlama çalışması yapıyor.

- Kars

Kars'ta kar yağışının ardından etkili olan tipi nedeniyle merkezde 3, Akyaka'da 1, Arpaçay'da 1, Digor'da 14, Kağızman'da 19, Sarıkamış'ta 7, Susuz'da 7 olmak üzere toplam 52 köy yolu ulaşıma kapandı.

İl Özel İdaresi ekipleri, yolların açılması için çalışmalarını sürdürüyor.

- Erzincan

Erzincan'da yüksek kesimlerde etkili olan yoğun kar yağışı tipiye dönüştü.

Kara yollarında sürücülerin ilerlemekte güçlük çektiği kentte, 127 köy yolu ulaşıma kapandı.

İl Özel İdaresi ekipleri 9 ekip, 9 greyder, 3 dozer, 10 kepçe ve 4 bıçaklı kamyonla, kapalı yolları açma çalışmalarına devam ediyor.

- Tunceli

Tunceli'de perşembe gününden itibaren etkili olan kar yağışı sebebiyle 62 köy yoluna ulaşım sağlanamıyor.

İl Özel İdaresi Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğüne bağlı 5 ekip, köy yollarının ulaşıma açılması için aralıksız çalışıyor.

Ekipler, grup köy yolları başta olmak üzere güvenlik ve taşımalı eğitim yapılan yollarda genişletme çalışmaları yürütüyor.

Ekiplerin çalışmalarını, yüksek kesimlerde yer yer meydana gelen tipi olumsuz etkiliyor.

- Ağrı

Kentte 2 gün süren kar yağışı ve tipi nedeniyle kapanan köy yollarını açmak için İl Özel İdaresi ekipleri, önceki gün 78 iş makinesi, 91 personel ve 8 mobil ekiple çalışma başlattı.

Çalışmalarını gece de sürdüren ekipler, kapalı 450 köy yolunun tamamını ulaşıma açtı.

Karayolları 123. Şube Şefliği ise sorumluluk alanındaki yollarda iş makineleriyle kar temizleme ve olası buzlanma ile don olaylarına karşı tuzlama çalışması yaptı.

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