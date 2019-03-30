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Doğu Anadolu'da 5 ilde kar yağışı bekleniyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 30.03.2019 11:02 | Son Güncelleme

Erzurum, Erzincan, Kars, Ağrı ve Ardahan'da karla karışık yağmur ve kar öngörülüyor - Bölgede gece en düşük hava sıcaklığı sıfırın altında 5 dereceyle Kars ve Ardahan'da kaydedildi

Doğu Anadolu Bölgesi'ndeki 5 ilde karla karışık yağmur ve kar yağışı bekleniyor.

Meteoroloji 12'nci Bölge Müdürlüğünden alınan bilgiye göre, bölge genelinde havanın parçalı, çok bulutlu ve aralıklı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Yağışların Iğdır'da yağmur ve zamanla karla karışık yağmur, Erzurum, Erzincan, Kars, Ağrı ve Ardahan'da ise kar şeklinde olması öngörülüyor.

Sıcaklığın mevsim normallerinde seyredeceği bölgede, rüzgar kuzeyli yönlerden hafif, zaman zaman orta kuvvette esecek.

Gece en düşük hava sıcaklığı Iğdır'da 3, Erzincan ve Ağrı'da sıfır, diğer illerde sıfırın altında olmak üzere Erzurum'da 3, Kars ve Ardahan'da 5 derece ölçüldü.

Günün beklenen en yüksek sıcaklığının ise Iğdır'da 11, Erzincan'da 6, Ağrı'da 4, Ardahan'da 3, Erzurum ve Kars'ta 1 derece olması tahmin ediliyor.

Kar kalınlıkları ise Ağrı ve Kars'ta 10, Ardahan ve Erzurum'da 7, Erzincan'da 2, kayak merkezlerinden Erzincan Ergan'da 175, Erzurum Palandöken'de 123, Kars Sarıkamış'ta 104, Erzurum Konaklı'da 98 ve Ardahan Yalnızçam'da 11 santimetre ölçüldü.

Yetkililer, bölgede buzlanma ve bölge genelinde eğimli alanlardaki çığ tehlikesine karşı tedbirli olunması uyarısında bulundu.

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Ağrı Ardahan Erzincan Erzurum ığdır Kars Meteoroloji Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğü

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