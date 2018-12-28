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Doğu Anadolu'da 5 ilde kar yağışı etkisini sürdürecek

GÜNCEL HABERLERİ  | 28.12.2018 11:21 | Son Güncelleme

Kar yağışı sebebiyle kar kalınlığı Ardahan'da 29, Erzurum'da 27, Kars'ta 12, Ağrı'da 10, kayak merkezlerinden Palandöken'de 78, Sarıkamış'ta 74, Ergan'da 50 santimetreye ulaştı - Gece en düşük hava sıcaklığı sıfırın altında 10 dereceyle Ardahan'da kaydedildi

Doğu Anadolu Bölgesi'nde bir süredir etkili olan kar yağışı 5 ilde etkisini sürdürecek.

Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğünden alınan bilgiye göre, bir süredir aralıklarla kar yağışı etkili olan bölgede havanın parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerine kadar aralıklı yağışlı olarak geçeceği, yağışların Iğdır çevrelerinde yağmur ve karla karışık yağmur, Erzurum, Erzincan, Kars, Ağrı ve Ardahan çevrelerinde ise kar şeklinde olacağı tahmin ediliyor.

Gece en düşük hava sıcaklığı Iğdır'da 2, diğer illerde sıfırın altında olmak üzere Tunceli ve Erzincan'da 2, Ağrı'da 4, Kars'ta 5, Erzurum'da 6, Ardahan'da 10 derece olarak ölçüldü.

Günün en yüksek hava sıcaklığının Erzincan'da 1, Tunceli'de 2, Iğdır'da 5, Ağrı'da 0, Erzurum'da sıfırın altında 4, Kars'ta sıfırın altında 5 derece olması öngörülüyor.

Kar kalınlığı Ardahan'da 29, Erzurum'da 27, Kars'ta 12, Ağrı'da 10, Erzincan'da 1 ve kayak merkezlerinden Palandöken'de 78, Sarıkamış'ta 74, Ergan'da 50 santimetre olarak ölçüldü.

Yetkililer, bölgede buzlanma ve don ihtimaline karşı vatandaşların ve yetkililerin tedbirli olması gerektiğini bildirdi.

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Doğu Anadolu kar yağışı Kayak merkezleri

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