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  4. Doğu Anadolu'da 5 ilde karla karışık yağmur ve kar bekleniyor

Doğu Anadolu'da 5 ilde karla karışık yağmur ve kar bekleniyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 28.12.2019 10:30 | Son Güncelleme

Erzurum, Erzincan, Ağrı, Iğdır ve Kars'ta karla karışık yağmur, yüksek kesimlerinde ise kar öngörülüyor

Doğu Anadolu Bölgesi'ndeki 5 ilde karla karışık yağmur ve kar yağışının etkili olacağı bildirildi.

Meteoroloji 12'nci Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, bölge genelinde havanın çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren Erzurum, Erzincan, Ağrı, Iğdır ve Kars'ta aralıklı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Yağışlar Erzincan ve Iğdır geneli ile Erzurum'un kuzeyinde karla karışık yağmur, zamanla kar yağışlı diğer yerlerde ise kar şeklinde olacak.

Sıcaklığın mevsim normallerinde seyredeceği bölgede, rüzgar kuzeyden yönlerinden hafif, zaman zaman orta kuvvette esecek.

Gece en düşük hava sıcaklığı Iğdır'da 2, diğer illerde sıfırın altında olmak üzere Erzincan'da 1, Ağrı ile Erzurum'da 4, Ardahan'da 6 ve Kars'ta 11 derece ölçüldü.

Gün içinde beklenen en yüksek sıcaklıkların Erzincan ile Iğdır'da 5, Ağrı, Kars, Ardahan ve Erzurum'da 1 derece olması bekleniyor.

Bölgede kar kalınlığı Erzurum'da 8, Kars'ta 6, Ağrı ile Ardahan'da 4, kayak merkezlerinden Palandöken'de 27, Cıbıltepe'de 26 ve Ergan'da 23 santimetre ölçüldü.

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