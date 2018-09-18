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Doğu Anadolu'da 5 ilde sağanak bekleniyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.09.2018 11:10 | Son Güncelleme

Doğu Anadolu'da 5 ilde sağanak bekleniyor

Erzurum, Kars, Ardahan, Ağrı ve Iğdır çevrelerinde gök gürültülü sağanak bekleniyor.

Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğünden alınan bilgiye göre, havanın sabah saatlerinde az bulutlu ve açık, zamanla parçalı ve çok bulutlu bulutlu olacağı tahmin edilen bölgede, öğleden sonra Erzurum, Kars, Ardahan Ağrı ve Iğdır çevrelerinde yerel olmak üzere sağanak ile gök gürültülü sağanak etkili olacak.

Sıcaklığın mevsim normallerinde seyredeceği bölgede, rüzgar kuzey ve kuzeybatılı yönlerden hafif, zaman zaman orta kuvvette esecek.

Gece en düşük hava sıcaklığı Kars ve Ardahan'da 4, Erzurum'da 7, Ağrı'da 8, Erzincan'da 9, Tunceli'de 16, Iğdır'da 18 derece ölçüldü.

Gün içindeki en yüksek hava sıcaklığı ise Tunceli'de 30, Iğdır ve Erzincan'da 27, Ağrı'da 26, Erzurum'da 21, Kars'ta 20, Ardahan'da 18 derece olacak.

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