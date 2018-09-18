Doğu Anadolu'da 5 ilde sağanak bekleniyor

Erzurum, Kars, Ardahan, Ağrı ve Iğdır çevrelerinde gök gürültülü sağanak bekleniyor.
Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğünden alınan bilgiye göre, havanın sabah saatlerinde az bulutlu ve açık, zamanla parçalı ve çok bulutlu bulutlu olacağı tahmin edilen bölgede, öğleden sonra Erzurum, Kars, Ardahan Ağrı ve Iğdır çevrelerinde yerel olmak üzere sağanak ile gök gürültülü sağanak etkili olacak.
Sıcaklığın mevsim normallerinde seyredeceği bölgede, rüzgar kuzey ve kuzeybatılı yönlerden hafif, zaman zaman orta kuvvette esecek.
Gece en düşük hava sıcaklığı Kars ve Ardahan'da 4, Erzurum'da 7, Ağrı'da 8, Erzincan'da 9, Tunceli'de 16, Iğdır'da 18 derece ölçüldü.
Gün içindeki en yüksek hava sıcaklığı ise Tunceli'de 30, Iğdır ve Erzincan'da 27, Ağrı'da 26, Erzurum'da 21, Kars'ta 20, Ardahan'da 18 derece olacak.
Ankara'da FETÖ operasyonu! MİT'te görevli 15 astsubay için gözaltı kararı
Rusya, uçağın Suriye rejimi tarafından düşürüldüğünü açıkladı
Cumhurbaşkanı Erdoğan 'Hesabını verecekler' demişti... Stokçulara baskınlar başladı!
Ülkesi ekonomik krizle cebelleşen Maduro'dan Nusr-Et'e ziyaret
İYİ Parti ve CHP'de ittifak bombası! İşte Ankara için konuşulan ortak aday
Yeni sağ parti kuruluyor! Adalet Partisi ve Doğru Yol Parti’sinin eski isimleri harekete geçti
'Elimde fotoğrafların var' tehdidinden sonra ortalıktan kayboldu
Aracının kundaklandığını görünce baygınlık geçirdi
iOS 12 güncellemesi ne zaman yayınlanacak? iOS 12 hangi cihazları destekliyor? iOS 12 dönemi başladı
Özel okul teşvik tercih sonuçları açıklandı! 2018-2019 öğrenci teşvik desteği sorgulama
Okuyucu Yorumları 0 yorum