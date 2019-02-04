HABER

Doğu Anadolu'da 58 köy ve mahalle yolu kapalı

GÜNCEL HABERLERİ  | 04.02.2019 12:29 | Son Güncelleme

Kar ve tipi nedeniyle Erzurum, Kars ile Tunceli'de 58 köy ve mahalle yolunda ulaşım sağlanamıyor - Kars'ın Sarıkamış ilçesinde 2350 rakımdaki 52 haneli Handere köyünde evler kara gömüldü - Bölgede, sıfırın altında 20 dereceyle gece en düşük sıcaklığın kaydedildiği Ağrı'da dereler buz tuttu

Doğu Anadolu Bölgesi'nde bulunan Erzurum, Kars ve Tunceli'de kar yağışı ile tipi nedeniyle 58 mahalle ve köy yolu ulaşıma kapandı.

Erzurum'da bir süre önce etkili olan kar yağışı sonrası 50 mahalle yolunda ulaşım sağlanamıyor.

Kentte soğuk hava nedeniyle bazı ev ve iş yerlerinin çatısında buz sarkıtları oluştu, süs havuzları buz tuttu.

Erzurum Büyükşehir Belediyesi karla mücadele ekipleri, kent merkezinde kalınlığı 22 santimetre olan karı temizlemek ve kapanan mahalle yollarını açmak için çalışmalarını sürdürüyor.

- Kars

Kars'ın Arpaçay ilçesinde 4 köy yolu tipi nedeniyle ulaşıma kapandı. İl Özel İdaresi ekipleri, yolları açmak için çalışma başlattı.

Sarıkamış ilçesinde ise gece hava sıcaklığının sıfırın altında 18 dereceye düşmesiyle bitkiler kırağı tuttu, ev ve arabaların camları buzla kaplandı.

Vatandaşlar, üzerine battaniye örterek araçlarını soğuktan korumaya çalıştı.

Kars Karayolları 18. Bölge Müdürlüğü ekipleri, eski Erzurum yolu güzergahındaki 2400 rakımlı Aşıt Geçidi ve Handere mevkisinde tipi nedeniyle daralan yollarda iş makineleriyle kar küreme çalışması başlattı.

Öte yandan, Sarıçam ormanlarıyla çevrili Sarıkamış'a 15 kilometre uzaktaki 2350 rakımda bulunan 52 haneli Handere köyünde evler kara gömüldü.

- Ardahan

Dondurucu soğukların yaşandığı Ardahan'da sis etkili oldu.

Özellikle Kura Nehri bölgesinde yoğunlaşan sis ve soğuk hava nedeniyle kırağı oluştu.

Karayolları ve İl Özel İdaresi ekipleri, yollardaki buzlanmadan dolayı sürücüleri uyardı.

- Tunceli

Tunceli'de hafta sonu etkili olan kar yağışı nedeniyle Nazımiye ve Ovacık ilçelerinde 4 köy yolu ulaşıma kapandı.

İl Özel İdaresi Genel Sekreterliği Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğüne bağlı 2 ekip, kapalı köy yollarında çalışma yürütüyor.

- Ağrı

Bölgede, sıfırın altında 20 dereceyle gece en düşük hava sıcaklığının kaydedildiği Ağrı'da, dondurucu soğuk hayatı olumsuz etkiledi.

Kentte nehir ve dereler dondu, ağaçlarda kırağı oluştu.

Pazara hayvanlarını satmaya getiren besiciler de soğuklardan etkilendi.

Besicilerden Yıldırım Aydemir, AA muhabirine, havaların çok soğuk olduğunu ve her yerin buz tuttuğunu belirterek, "Hayvanlar yürüyemiyor. Her gün hayvanlarımızı saat 07.00'de pazara getirirken, bugün 08.30'da getirdik. Yoğun siste önümüzü göremiyoruz. Hayvanlar kayıyor." dedi.

Besici Metin Kızılbaba ise soğuk havada ateş yakarak ısınmaya çalıştıklarını ifade etti.

Öte yandan, Yüzüncü Yıl Mahallesi'ndeki bir akaryakıt istasyonunda park halindeki tırların depoları dondu. Sürücüler, ateş yakarak yakıt depolarındaki buzu çözmeye çalıştı. Bazı sürücüler de tırların altına uzanarak depoları kontrol etti.

Sürücülerden İlhami Kızıltaş, havanın çok soğuk olduğunu belirterek, "Yakıt deposunun altında, kova içinde ateş yatık. Araç mazotu çekmiyor, çalışmıyor." diye konuştu.

Eleşkirt ilçesinde de çatılarda buz sarkıtları oluştu, dereler dondu.

PARTNERGünde 18 saat orgazm olan çiften 3 tavsiye!Günde 18 saat orgazm olan çiften 3 tavsiye!
Crowne Plaza Florya'dan Sevgililer Günü FırsatıCrowne Plaza Florya'dan Sevgililer Günü Fırsatı
Metrelerce yürüdüler! 106 kişilik yolculukMetrelerce yürüdüler! 106 kişilik yolculuk
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Ağrı Ardahan Erzurum kapalı köy ve mahalle yolu kar Kars Sarıkamış tipi Tunceli

En Çok Okunan Haberler

Celal Doğan'ın adaylığı kesinleşti! İşte yeni partisi

Celal Doğan'ın adaylığı kesinleşti! İşte yeni partisi

Üniversiteli Leyla'dan acı haber!

Üniversiteli Leyla'dan acı haber!

Dilmen şaştı kaldı! 'Tarihte böylesini görmedim'

Dilmen şaştı kaldı! 'Tarihte böylesini görmedim'

G.Saray'ın yeni transferinden şoke eden hareket!

G.Saray'ın yeni transferinden şoke eden hareket!

Emniyet Müdürü sosyal medyadan paylaştı! Bunu yapan yandı

Emniyet Müdürü sosyal medyadan paylaştı! Bunu yapan yandı

Erdoğan gizli tutulan ses kaydını açıkladı: İnsanın yüreği ağzına geliyor

Erdoğan gizli tutulan ses kaydını açıkladı: İnsanın yüreği ağzına geliyor

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye'den Sevgililer Günü hediye fikirleri

Amazon Türkiye'den Sevgililer Günü hediye fikirleri

Türkiye'nin gündemine oturan olayda flaş gelişme!

Türkiye'nin gündemine oturan olayda flaş gelişme!

200 TL'lik alışverişe %20 indirim Amazon Türkiye’de!

200 TL'lik alışverişe %20 indirim Amazon Türkiye’de!

Türk TIR şoförüne idam kararı! Erdoğan'dan yardım istedi

Türk TIR şoförüne idam kararı! Erdoğan'dan yardım istedi

Savaş gemileri korumasında ilerliyor!

Savaş gemileri korumasında ilerliyor!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Metrelerce yürüdüler! 106 kişilik yolculuk

Metrelerce yürüdüler! 106 kişilik yolculuk

Serçenin Kırık Kanadı “Buğra Karataş”

Serçenin Kırık Kanadı “Buğra Karataş”

Şanlıurfa'da korkutan patlama! Mahalledeki araçlar alev aldı

Şanlıurfa'da korkutan patlama! Mahalledeki araçlar alev aldı

İstanbul'da metro arızası! Üsküdar - Çekmeköy hattında aksama

İstanbul'da metro arızası! Yoğunluk yaşanıyor

Yerin altına gizlemişler! Hepsi oradan çıktı

Yerin altına gizlemişler! Hepsi oradan çıktı

Sınırı aşan mermiler Gaziantep'te oyun oynayan 5 yaşındaki çocuğa isabet etti

Oyun oynayan 5 yaşındaki çocuğa isabet etti

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.