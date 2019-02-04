Doğu Anadolu'da 58 köy ve mahalle yolu kapalı

Doğu Anadolu Bölgesi'nde bulunan Erzurum, Kars ve Tunceli'de kar yağışı ile tipi nedeniyle 58 mahalle ve köy yolu ulaşıma kapandı. Erzurum'da bir süre önce etkili olan kar yağışı sonrası 50 mahalle yolunda ulaşım sağlanamıyor. Kentte soğuk hava nedeniyle bazı ev ve iş yerlerinin çatısında buz sarkıtları oluştu, süs havuzları buz tuttu. Erzurum Büyükşehir Belediyesi karla mücadele ekipleri, kent merkezinde kalınlığı 22 santimetre olan karı temizlemek ve kapanan mahalle yollarını açmak için çalışmalarını sürdürüyor. - Kars Kars'ın Arpaçay ilçesinde 4 köy yolu tipi nedeniyle ulaşıma kapandı. İl Özel İdaresi ekipleri, yolları açmak için çalışma başlattı. Sarıkamış ilçesinde ise gece hava sıcaklığının sıfırın altında 18 dereceye düşmesiyle bitkiler kırağı tuttu, ev ve arabaların camları buzla kaplandı. Vatandaşlar, üzerine battaniye örterek araçlarını soğuktan korumaya çalıştı. Kars Karayolları 18. Bölge Müdürlüğü ekipleri, eski Erzurum yolu güzergahındaki 2400 rakımlı Aşıt Geçidi ve Handere mevkisinde tipi nedeniyle daralan yollarda iş makineleriyle kar küreme çalışması başlattı.

Öte yandan, Sarıçam ormanlarıyla çevrili Sarıkamış'a 15 kilometre uzaktaki 2350 rakımda bulunan 52 haneli Handere köyünde evler kara gömüldü. - Ardahan Dondurucu soğukların yaşandığı Ardahan'da sis etkili oldu. Özellikle Kura Nehri bölgesinde yoğunlaşan sis ve soğuk hava nedeniyle kırağı oluştu. Karayolları ve İl Özel İdaresi ekipleri, yollardaki buzlanmadan dolayı sürücüleri uyardı. - Tunceli Tunceli'de hafta sonu etkili olan kar yağışı nedeniyle Nazımiye ve Ovacık ilçelerinde 4 köy yolu ulaşıma kapandı. İl Özel İdaresi Genel Sekreterliği Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğüne bağlı 2 ekip, kapalı köy yollarında çalışma yürütüyor. - Ağrı Bölgede, sıfırın altında 20 dereceyle gece en düşük hava sıcaklığının kaydedildiği Ağrı'da, dondurucu soğuk hayatı olumsuz etkiledi. Kentte nehir ve dereler dondu, ağaçlarda kırağı oluştu. Pazara hayvanlarını satmaya getiren besiciler de soğuklardan etkilendi. Besicilerden Yıldırım Aydemir, AA muhabirine, havaların çok soğuk olduğunu ve her yerin buz tuttuğunu belirterek, "Hayvanlar yürüyemiyor. Her gün hayvanlarımızı saat 07.00'de pazara getirirken, bugün 08.30'da getirdik. Yoğun siste önümüzü göremiyoruz. Hayvanlar kayıyor." dedi.