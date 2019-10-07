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Doğu Anadolu'da 6 il için fırtına uyarısı

GÜNCEL HABERLERİ  | 07.10.2019 11:21 | Son Güncelleme

Erzurum, Ardahan, Erzincan, Kars, Iğdır ve Ağrı çevrelerinde hızı saatte 40 ila 70 kilometre arasında değişen fırtına etkili olacak

Doğu Anadolu Bölgesi'ndeki 6 il için kısa süreli fırtına uyarısı yapıldı.

Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, bölge genelinde hava parçalı ve çok bulutlu olacak.

Sıcaklığın mevsim normallerinde seyredeceği bölgede rüzgar, genellikle güney ve güneybatıdan kuvvetli esecek.

Erzurum, Ardahan, Erzincan, Kars, Iğdır ve Ağrı çevrelerinde hızı saatte 40 ila 70 kilometre arasında değişen kısa süreli fırtına etkili olacak.

Gece en düşük hava sıcaklığı Ardahan'da 5, Erzurum ve Kars'ta 6, Tunceli'de 8, Ağrı'da 9, Erzincan'da 10, Iğdır'da 16 derece ölçüldü.

Gün içinde en yüksek sıcaklıkların ise Iğdır'da 28, Erzincan'da 25, Tunceli'de 24, Ağrı'da 22, Kars'ta 20, Erzurum'da 19 ve Ardahan'da 18 derece olması bekleniyor.

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Anahtar Kelimeler:
Erzurum fırtına

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