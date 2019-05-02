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Doğu Anadolu'da 6 il için kuvvetli rüzgar uyarısı

GÜNCEL HABERLERİ  | 02.05.2019 12:03 | Son Güncelleme

Erzurum, Erzincan, Kars, Ağrı, Iğdır ve Ardahan'da hızı saatte 61 kilometreye ulaşan kuvvetli rüzgar bekleniyor

Doğu Anadolu Bölgesi'ndeki 6 il için kuvvetli rüzgar uyarısı yapıldı.

Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğü Bölge Tahmin ve Uyarı Merkezinden yapılan açıklamaya göre, yarın saat 18.00'e kadar Erzurum, Erzincan, Kars, Ağrı, Iğdır ve Ardahan genelinde hızı saatte 39-61 kilometre arasında değişen kuvvetli rüzgar bekleniyor.

Kuvvetli rüzgar nedeniyle meydana gelebilecek ulaşımda aksama, çatı uçması, bacalardan kaynaklı karbonmonoksit zehirlenmesi, ağaç devrilmesi gibi olumsuzluklara karşı vatandaşlar ile yetkililerin dikkatli ve tedbirli olması gerekiyor.

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