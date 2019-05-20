Doğu Anadolu'da 6 il için sağanak uyarısı

Doğu Anadolu Bölgesi'nde 6 il için sağanak uyarısı yapıldı.

Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, bölge genelinde hava parçalı ve çok bulutlu olacak.

Hava sıcaklığının mevsim normallerinde seyredeceği bölgede rüzgar, kuzeyden hafif, zaman zaman orta kuvvette esecek.

Bölgede, Erzurum, Erzincan, Kars, Ağrı, Iğdır ve Ardahan'da sağanak etkili olacak.

Gece en düşük hava sıcaklıkları Kars ve Erzurum'da 6, Ardahan'da 7, Ağrı'da 8, Erzincan ve Iğdır'da 14 derece ölçüldü.

Gün içinde en yüksek sıcaklıkların ise Iğdır'da 29, Ağrı'da 23, Erzincan'da 22, Kars'ta 21, Ardahan'da 19, Erzurum'da 18 derece olması bekleniyor.

