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Doğu Anadolu'da 6 ilde kar yağışı etkili olacak

GÜNCEL HABERLERİ  | 06.01.2019 10:45 | Son Güncelleme

Doğu Anadolu'da 6 ilde kar yağışı etkili olacak

Doğu Anadolu Bölgesi'nde 6 ilde kar yağışı beklendiği bildirildi.

Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğü yetkililerinden alınan bilgiye göre, bölge genelinde havanın parçalı ve çok bulutlu, Erzurum, Erzincan, Kars, Ağrı, Iğdır ve Ardahan çevrelerinin yağmur, karla karışık yağmur ve kar yağışlı olması bekleniyor.

Sıcaklıkların mevsim normallerinde seyredeceği bölgede, rüzgar güney yönlerinden hafif ve orta kuvvette esecek.

Gece en düşük hava sıcaklığı Erzincan'da 2, sıfırın altında olmak üzere Ağrı'da 14, Kars'ta 12, Ardahan'da 4, Erzurum'da 2 derece kaydedildi.

Günün en yüksek hava sıcaklığının Iğdır'da 6, Erzincan'da 4, Erzurum'da 1, Kars ve Ağrı'da 0, Ardahan'da ise sıfırın altında 1 derece olması öngörülüyor.

Öte yandan, bölgede bir süredir etkili olan kar yağışı sebebiyle kar kalınlığı Ardahan'da 26, Erzurum'da 15, Kars'ta 10, kayak merkezlerinden Palandöken'de 67, Sarıkamış'ta 71, Ergan'da 52, Konaklı'da 45, Yalnızçam'da 25 santimetre olarak ölçüldü.

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6 il Doğu Anadolu kar yağış soğuk hava

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