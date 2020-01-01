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  4. Doğu Anadolu'da buzlanma, don ve sis uyarısı

Doğu Anadolu'da buzlanma, don ve sis uyarısı

GÜNCEL HABERLERİ  | 01.01.2020 09:59 | Son Güncelleme

Doğu Anadolu'da buzlanma, don ve sis uyarısı

Doğu Anadolu Bölgesi için buzlanma, don ve sis uyarısı yapıldı.

Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, bölgede havanın sabah saatlerinde az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu olacağı tahmin ediliyor.

Sıcaklıkların mevsim normallerinde seyretmesi beklenen bölgede, rüzgarın batı ve güneybatı yönlerden hafif kuvvette esmesi öngörülüyor.

Gece en düşük hava sıcaklığı, sıfırın altında olmak üzere Kars'ta 11, Ağrı'da 10, Erzurum'da 9, Ardahan'da 6, Iğdır'da 3, Erzincan ve Tunceli'de ise sıfır derece ölçüldü.

Gün içinde beklenen en yüksek sıcaklık ise Tunceli'de 9, Iğdır'da 8, Erzincan'da 6, Ardahan'da 1, Erzurum'da sıfır, sıfırın altında olmak üzere Ağrı'da 5, Kars'ta 1 derece kaydedildi.

Bölgede etkili olan yağışlar sonrası kar kalınlığı Ağrı'da 10, Kars'ta 7, Erzurum'da 4, kayak merkezlerinden Palandöken'de 30, Ergan'da 29 ve Cıbıltepe'de 21 santimetre ölçüldü.

Meteoroloji yetkilileri, bölge genelinde buzlanma ve don olayı ile yer yer sis ve pus hadisesinin beklendiğini bildirerek, meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı sürücüler başta olmak üzere yetkililer ile vatandaşların dikkatli ve tedbirli olmaları için uyarıda bulundu.

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Doğu Anadolu'da buzlanma don ve sis uyarısı Erzurum

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