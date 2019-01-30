Doğu Anadolu'da buzlanma ve çığ uyarısı

Doğu Anadolu Bölgesi'ndeki 4 il için buzlanma ve çığ uyarısında bulunuldu.
Meteoroloji 14. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, bölge genelinde hava parçalı ve çok bulutlu geçecek.
Sabah ve gece saatlerinde buzlanma ve don ile yer yer sis ve pus görülmesi beklenen bölgede, hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik olmayacak.
Bölgede gerçekleşen en düşük hava sıcaklığı sıfırın altında olmak üzere Hakkari'de 3, Van ve Muş'ta 4, Bitlis'te 8 derece ölçüldü.
Günün beklenen en yüksek hava sıcaklığı Van'da 4, Hakkari'de 3, Muş ve Bitlis'te 1 derece olacak.
Van Gölü'nde hava parçalı ve az bulutlu, yer yer puslu ve sisli geçecek, rüzgar doğu ve güneydoğudan 2-4 kuvvetinde esecek.
Bölge genelinde buzlanma ve yüksek kesimlerde çığ beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı vatandaşların dikkatli ve tedbirli olmaları istendi.
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