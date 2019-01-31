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Doğu Anadolu'da buzlanma ve çığ uyarısı

GÜNCEL HABERLERİ  | 31.01.2019 09:54 | Son Güncelleme

Van, Muş, Bitlis ve Hakkari için buzlanma ve çığ uyarısı yapıldı

Doğu Anadolu Bölgesi'ndeki 4 il için buzlanma ve çığ uyarısında bulunuldu.

Meteoroloji 14. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, bölge genelinde hava parçalı ve çok bulutlu, sabah ilk saatlerde Muş, Bitlis, Hakkari ve Van'ın güney ilçelerinde hafif olmak üzere karla karışık yağmurlu ve kar yağışlı geçecek.

Sabah ve gece saatlerinde buzlanma ve don ile yer yer sis ve pus görülecek.

Hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi beklenen bölgede, rüzgar genellikle güneyli yönlerden hafif ara sıra orta kuvvette esecek.

Bölgede gerçekleşen en düşük hava sıcaklığı sıfırın altında olmak üzere Muş'ta 3, Van'da 5, Bitlis ve Hakkari'de 6 derece ölçüldü.

Günün beklenen en yüksek hava sıcaklığı Van ve Muş'ta 3, Bitlis'te 0, Hakkari'de sıfırın altında 1 derece olacak.

Bölge genelinde buzlanma ve yüksek kesimlerde çığ beklendiğinden, yaşanabilecek olumsuzluklara karşı vatandaşların dikkatli ve tedbirli olmaları istendi.

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Bitlis çığ Don Hakkari hava durumu muş Van

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