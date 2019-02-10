Doğu Anadolu'da buzlanma ve çığ uyarısı

Doğu Anadolu Bölgesi'ndeki 4 il için buzlanma ve çığ uyarısında bulunuldu.
Meteoroloji 14. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, bölge genelinde havanın parçalı ve çok bulutlu, kar yağışlı olacağı tahmin ediliyor.
Hava sıcaklığının mevsim normalleri civarında seyredeceği bölgede, rüzgar güneyden yer yer orta kuvvette esecek.
Bölgede gece en düşük hava sıcaklıkları Muş ve Bitlis'te sıfır, Van ile Hakkari'de 2 derece ölçüldü.
Günün en yüksek sıcaklıklarının Van ile Bitlis’te 3, Muş ve Hakkari’de 2 derece olması bekleniyor.
Van Gölü'nde hava parçalı az bulutlu olacak, rüzgar kuzey ve kuzeydoğu, zamanla kuzeybatıdan 2-4 kuvvetinde esecek.
Bölge genelinde buzlanma ile yüksek kesimlerde çığa karşı vatandaşların dikkatli ve tedbirli davranması gerekiyor.
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