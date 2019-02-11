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Doğu Anadolu'da buzlanma ve çığ uyarısı

GÜNCEL HABERLERİ  | 11.02.2019 09:43 | Son Güncelleme

Meteoroloji, Van, Bitlis, Muş ve Hakkari için buzlanma ile çığ uyarısı yaptı

Doğu Anadolu Bölgesi'ndeki 4 il için buzlanma ve çığ uyarısında bulunuldu.

Meteoroloji 14. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, bölge genelinde havanın parçalı ve çok bulutlu, sabah Muş çevreleri, öğleye doğru ise Van ile Hakkari’nin güney kesimlerinde kar yağışlı olacağı tahmin ediliyor.

Hava sıcaklığının mevsim normalleri civarında seyredeceği bölgede, rüzgar güneyden yer yer orta kuvvette esecek.

Bölgede gece en düşük hava sıcaklıkları Muş'ta 1, Van ile Hakkari'de 4, Bitlis'te 7 derece ölçüldü.

Günün en yüksek sıcaklıklarının Bitlis'te 3, Van’da 2, Muş ve Hakkari'de 1 derece olması bekleniyor.

Van Gölü'nde ise hava parçalı az bulutlu olacak, rüzgar kuzey ve kuzeydoğu, zamanla kuzeybatıdan 2-4 kuvvetinde esecek.

Bölge genelinde buzlanma ile yüksek kesimlerde meydana gelebilecek çığa karşı vatandaşların dikkatli ve tedbirli davranması gerekiyor.

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Anahtar Kelimeler:
Bitlis Hakkari Meteoroloji muş Van

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